El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció el miércoles el fin del paro en el balompié nacional, esto luego que el Consejo de Presidentes de la ANFP modificara el cupo de extranjeros en Primera a un total de cinco en cancha.

De esta manera, el Campeonato Nacional 2024 tendrá su arranque este fin de semana, tal como estaba estipulado por el ente rector con sede en Quilín.

El nuevo torneo arrancará el viernes 16 de febrero con el partido entre Ñublense y Coquimbo Unido, duelo a jugarse en el Estadio Bicentenario ‘Nelson Oyarzún’ de Chillán.

La fecha inicial continuará con dos encuentros el sábado 17 del segundo mes de año, destacando la visita de Colo Colo a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Para el domingo 18 aparece como punto alto el compromiso entre Universidad de Chile y Cobresal, este último vigente subcampeón del fútbol nacional. Este duelo concretará el retorno del cuadro azul al Estadio Nacional, luego de casi un año y medio de ausencia.

La jornada número 1 del Campeonato 2024 tendrá su punto final el lunes 19 de febrero con el choque entre Audax Italiano y Deportes Iquique, en el Estadio Municipal de La Pintana. Los ‘Tanos’ no serán locales en La Florida por cambios al césped sintético del estadio Bicentenario.

Dos partidos suspendidos

Dos encuentros se encuentran suspendidos por la primera fecha, esto debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de Valparaíso por los incendios forestales que afectó la zona.

Los compromisos que no verán acción este fin de semana son Everton vs. Palestino, en el Estadio Sausalito, y Unión La Calera vs. Universidad Católica en el ‘Nicolás Chahuán Nazar’.