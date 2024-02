La dirigencia de la UC trabaja en silencio para abrochar en las próximas horas el que sería su último refuerzo para la temporada 2024, campaña donde el elenco de la franja tendrá participación internacional con la Copa Sudamericana.

De acuerdo a César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, la nueva incorporación de los cruzados llega desde la MLS de Estados Unidos y es un extremo argentino de 27 años. Su nombre: Joaquín Torres.

El formado en Newell’s Old Boys llegará a San Carlos de Apoquindo proveniente desde el club Philadelphia Union. Disputó 23 encuentros en la campaña 2023 -solo siete de ellos como titular-, entre MLS, Concacaf ChampionsCup, Leagues Cup y US Open Cup, con un gol y dos asistencias.

El oriundo de Neuquén, que puede jugar por todo el frente del ataque e incluso como volante ofensivo, cuenta además con un paso por el fútbol europeo al defender al Volos de Grecia en la temporada 2019-2020. En su carrera también jugó por el Montreal CF.

Torres tuvo el privilegio en agosto de 2023 de compartir campo de juego con su compatriota y astro del fútbol mundial Lionel Messi, jugador del Inter de Miami. Fue por las semifinales de la Leagues Cup.

De esta manera, el delantero trasandino se sumará a Alfred Canales, Agustín Farías, Nicolás Castillo, Lucas Menossi y Guillermo Soto como las nuevas caras del cuadro que dirige Nicolás Núñez para el 2024.

🇨🇱Universidad Católica have secure a loan deal to sign 27-y/s Argentina — Philadelphia Unión winger Joaquín Torres. #UC #Transfermóvil

Loan deal until Dec 2024, with no option to buy. #philaunion pic.twitter.com/fd7WFSyzXV

— All Transfer (@Allfcbtransfer) February 16, 2024