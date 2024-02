El ex delantero de La U y hoy comentarista, Diego Rivarola, exigió una sanción ejemplar para el ‘Cacique’ por el condenable actuar de su barra en la Supercopa

La Supercopa del pasado domingo entre Huachipato y Colo Colo, que daba inicio a la temporada 2024 del fútbol chileno, terminó de manera bochornosa por los graves incidentes protagonizados por barristas albos en el sector norte del Estadio Nacional.

El partido terminó siendo suspendido a los 80 minutos de juego por el árbitro José Cabero, luego que un grupo de fanáticos saltara de la galería a la pista de recortán. Tras ello, los mal denominados hinchas prendieron fuego a las butacas.

Y a la hora de hablar de los castigos, el ex delantero de La U y hoy comentarista, Diego Rivarola, fue tajante y pidió una sanción deportiva para el ‘Cacique’ por el condenable actuar de su barra.

“A la mayoría no nos gusta esta situación pero hay que aplicar castigos deportivos, no queda de otra. Es una de las medidas que hay que tomar, no puedes darle un partido por ganado a Colo Colo cuando su gente actúa de esta forma”, indicó en el panel de ESPN Chile.

“Cuando pierdas un campeonato y veas que te faltaron seis puntos que los perdiste por culpa de tu hinchada, va a empezar a cambiar la cosa”, agregó, dando a entender que es un tema que le puede tocar a cualquier barra que hace desórdenes.

Pese a que aún no hay sanciones por lo ocurrido en el recinto ñuñoíno el domingo, Unión Española -primer rival del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional 2024-, decidió cerrarle las puertas a los hinchas albos. “No habrá acceso para público visitante”, mencionó la tienda hispana de cara al duelo de este sábado en el estadio Santa Laura.

