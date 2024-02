El delantero argentino Juan Martín Lucero dejó en enero del 2023 y con polémica Colo Colo, luego de ser el goleador albo en el Campeonato Nacional 2022, torneo que ganó el ‘Cacique’.

“Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron”, apuntó el ‘Gato’ a la hora de decir adiós a Pedrero, deslizando una fuerte crítica a Blanco y Negro.

Y el histórico Esteban Paredes salió en las últimas horas a explicar la sorpresiva partida del artillero de 32 años, quien aún es extrañado por la afición del ‘popular’.

El máximo goleador de la historia de la Primera División de Chile, con 221 tantos, contó al programa de Youtube ‘Mediapunta’ detalles de la salida del jugador que actualmente milita en Fortaleza de Brasil.

“Colo Colo siempre se equivoca porque teníamos al 9 goleador que era Juan Martín Lucero, hizo muchos goles y se fue por una diferencia de, yo hablo por que sé, tengo un gran amigo que es amigo de él y es abogado, que es Rodrigo Vásquez y se fue por un mínimo de salario“, indicó el ‘Tanque’.

De esta manera, el ganador de ocho títulos con los albos aclaró que Lucero se fue del ‘Cacique’ por un pequeño monto que ByN no quiso aumentarle en el sueldo.

“En vez de retenerlo, de pelear por cosas importantes y pelear por una copa internacional. Estaba afiatado, del medio para adelante sabía todos los movimientos, hacia muchos goles, pero nosotros en Colo Colo somos muy tercos, porque no cuidamos lo que nos dan, que él era goleador”, agregó.

