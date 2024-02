En Brasil aseguraron en las últimas horas que Eduardo Vargas no seguirá en el Atlético Mineiro, donde no es considerado por el entrenador Luiz Felipe Scolari.

Incluso, los periodistas del ‘grande’ de Sudamérica Thiago Fernandes y Breno Galante revelaron que hay cuatro clubes interesados en el delantero nacional, uno de ellos del fútbol chileno.

Y el club no es La U pese al interés del hincha en tener de regreso a ‘Turboman’. La institución es Cobreloa, cuadro donde se formó futbolísticamente el oriundo de Renca en el 2006.

La tienda naranja salió al paso de las informaciones emanadas desde la tierra de la samba. El presidente del cuadro loíno, Marcelo Pérez, sepultó la opción de un regreso del bicampeón de América con La Roja.

“El tema de los refuerzos está cerrado, debido a que existe esa mirada responsable de darle sustentabilidad al proyecto, sin salir de los presupuestos”, indicó el máximo dirigente al Mercurio de Calama.

“Toda esa información que ha circulado en los medios no es cierta y no sabemos de dónde salió”, añadió.

De esta manera, Cobreloa se resta. Los otros equipos que tendrían en carpeta a Vargas son Bahía, Fortaleza y un club mexicano que no fue revelado.

