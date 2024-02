Claudio Borghi tuvo en Colo Colo su primera aventura como entrenador en el fútbol profesional. Su paso por el ‘Cacique’ fue exitoso con un tetracampeonato nacional y una final de Copa Sudamericana.

El ‘Bichi’ dirigió a los albos del 2006 al 2008 con un registro de 83 victorias, 27 empates y 28 derrotas, con un 66.66% de rendimiento.

Y el campeón del mundo como jugador en 1986 recordó en TNT Sports, donde las oficia como comentarista, su adiós del elenco ‘popular’. Después de 16 años, el otrora mediocampista reveló el motivo que gatillo su salida.

“En el último período se produjo un desgaste muy grande. Fue muy intenso. Mucha gente me pregunta por qué me fui. Y yo no me fui por problemas míos”, contó el también ex DT de La Roja.

“Mucha gente no lo sabe. Me fui porque había problemas con los premios de los jugadores. Antes de viajar a Buenos Aires, donde jugábamos con Boca Juniors, tomé la decisión de irme”, agregó.

Así, Borghi oficializó su partida de Pedrero tras la derrota por 4-3 ante los ‘Xeneizes’ en La Bombonera. “Los jugadores no querían entrenar. Después asume Fernando Astengo y pierden la final con Everton. Fueron dos años muy intensos porque el equipo se desarmaba y se armaba“, contó.

Además, el oriundo de Castelar, de 60 años, indicó que su paso como entrenador de Colo Colo le consumió mucha energía. “Un semestre tuve dos días de vacaciones, se me caía el pelo, era bien complejo”, señaló.

Para cerrar, Borghi indicó que “los objetivos que nos propusimos cuando llegamos se cumplieron todos. Quizás lo que faltó en algún momento es ser más amarrete, más ratón. Y quizás los resultados hubiesen sido otros”.