Alberto Federico Acosta la rompió en Universidad Católica y rápidamente se convirtió en un ídolo cruzado. En sus dos períodos en la institución, 1994-1995 y 1997, el ‘Beto’ anotó la friolera de 92 goles en 105 partidos, un registro pocas veces visto.

Y el otrora artillero argentino se colocó en modo UC en contacto con BiobioChile. Habló del regreso del ‘Nico’ Castillo, de la racha goleadora e histórica del ‘Toro’ Zampedri, los refuerzos y la polémica del césped para el nuevo estadio.

Consultado por la vuelta de Castillo al club, atacante que no juega oficialmente desde enero del 2022, Acosta declaró que “le va a servir mucho. El hincha de Católica va a estar agradecido y más que nada por él para que vuelva a ser feliz, que se pueda sentir en un equipo de fútbol y más en Católica”.

“Ahora no hay que pedirle tanto a nivel futbolístico, de a poco y que él sea feliz. Realmente ya estar en un grupo y en un equipo como Católica me parece que le va a venir muy bien y de a poco va a retomar su ritmo, no va a ser fácil, por supuesto”, añadió.

Para cerrar el tema del retorno al club de sus amores del mundialista Sub 20 y pieza clave en el título cruzado del 2016, el ‘Beto’ indicó que “lo importante es que él se sienta querido y ahí, en la UC, estará bien”.

Otro de los temas que están en la palestra y que ha generado cierta polémica es la elección de Cruzados respecto al pasto del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo.

Consultado por la decisión de Juan Tagle y compañía de utilizar pasto sintético en el remodelado recinto, el campeón de la Interamericana 1994 y del Apertura 1997 con el elenco de la franja dijo que “hoy las cosas se manejan de esa forma. Saber de que no es habitual jugar en ese césped sintético, pero uno lo piensa así porque toda su vida jugó en césped natural”.

“Creo que de a poco se va a ir manejando esa clase de césped. Hay que considerar que Católica lo hace en un estadio nuevo y es cuestión de acostumbrarse también. No creo que sea tan difícil, aunque va a llevar su tiempo también porque tiene su dificultad el jugar en sintético que en césped natural”, agregó.

El ‘Beto’ hincha por Zampedri goleador histórico de la UC

Fernando Zampedri ha dejado una huella imborrable en Universidad Católica y en el fútbol chileno. Viene de coronarse tetragoleador del balompié nacional, con sus 17 tantos en la campaña 2023.

El ‘Toro’, sumando todas las competencias, lleva la notable suma de 102 tantos con la camiseta cruzada, a solo 16 del récord del máximo goleador histórico del club, Rodrigo Barrera ¿Lo superará en el 2024?

Acosta, que fue un goleador de fuste con la casaquilla del cuadro precordillerano, no quedó ajeno a esta notable marca de su compatriota.

“Me pone muy contento, muy feliz, porque Fernando ha luchado mucho. Cuando llegó no se imaginaba de que podía llegar a esa marca y realmente ha hecho temporadas fantásticas siendo goleador seguido durante muchos años”, indicó.

“Teniendo la posibilidad de poder batir ese récord, a todo el mundo le gustaría. Siempre es lindo quedar en la historia de los clubes y Fernando tiene la posibilidad de poder decir ‘quede en la historia del club como goleador histórico’ y ojalá lo consiga por su esfuerzo”, complementó.

Por último, Acosta echó un rápido vistazo al escenario de los refuerzos para la campaña 2024. Hasta ahora han llegado al equipo que dirige Nicolás Núñez: Agustín Farías, Alfred Canales y la vuelta de Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez.

“Creo que hoy, lamentablemente, por el tema económico los clubes a veces no están para hacer grandes inversiones. No solamente en el fútbol chileno, sino en todo el fútbol de Sudamérica, quizás sacando a Brasil y algún club argentino”, sostuvo.

“Y siento que Católica se va a tener que acostumbrar a eso, pero también debe dar un golpe de calidad para jugar de buena manera las copas internacionales, que es lo que tanto se está buscando. Para eso necesitas jugadores de peso, de renombre”, añadió.

Para cerrar este tema, el ídolo cruzado señaló que “hay que ver lo que quiere el técnico también. Pero de a poco se va a ir armando para arrancar todo bien, buscando el mejor equipo”.