El ‘Enano’ sacó la voz. El experimentado mediocampista argentino-chileno Diego Buonanotte salió a aclarar los rumores sobre un eventual retorno a Universidad Católica para la temporada 2024.

El volante de 35 años, que defendió la pasada campaña la camiseta de Unión La Calera, suena con fuerza para volver a San Carlos de Apoquindo y al club de sus amores, donde ganó nueve títulos entre el 2016 y el 2021.

Sin embargo, el oriundo de Santa Fe decidió acallar las especulaciones y terminó rompiéndole el corazón a los hinchas del elenco de la franja, que soñaban con tenerlo de vuelta.

“Yo tengo millones de mensajes constantemente de hinchas de la Católica, que tienen la ilusión de que yo vuelva. Hoy es imposible, aprovecho de aclarar esa situación”, indicó Diego Mario en diálogo con DSports.

“Se habla mucho, se dicen cosas y la verdad que no está bueno jugar con el sentimiento del hincha de Católica”, agregó.

Además, Buonanotte se dio el tiempo de enviar un sentido mensaje a los fanáticos de la UC. “La verdad es que los quiero muchísimo y ellos a mí, pero es imposible un retorno este año”, aseveró.

El ex mediocampista de Sporting Cristal, AEK Atenas y Málaga aclaró que volver a la tienda precordillerana es algo que no está en sus manos. Incluso, contó que no ha existido contacto con la directiva de Cruzados.

“Con esto, no me quiero poner en un lugar de víctima, quiero que se entienda. No soy yo quien tiene que analizar eso, estoy muy feliz con lo que hice el año pasado en Unión la Calera, jugué todos los partidos, y cumplimos el objetivo que teníamos”, mencionó.

Para cerrar, el formado en River Plate dijo que “quiero que el hincha sepa que yo no voy a estar el año 2024 en Católica, no tuve el llamado desde Católica y ahora en adelante veremos que viene para mí”.