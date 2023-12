Formado en Colo Colo y ganador de cuatro títulos con los albos, el exfutbolista Nelson Sandoval hoy vive un delicado momento personal.

Y es que al retirado jugador le amputaron su pierna izquierda por consecuencias de la diabetes que padece y, de no haber sido por ayuda anónima y de sus cercanos, hoy no podría caminar.

Según relató el otrora delantero albo, fue gracias a la caridad que pudo comprar una prótesis para desplazarse sin necesidad de ayuda. Sin embargo, un tema que aun le pena, es la nula colaboración del Sindicato de Futbolistas (Sifup).

“Cuando yo caí al hospital y me amputaron, hubo gente del fútbol que me preguntó por el Sifup. Hasta el día de hoy nadie me ha llamado, y cuando me dicen que tal vez me llamarían, en ese momento me alegré pensando que alguna ayuda iba a tener”, contó Sandoval a Redgol.

“Hasta el día de hoy nadie me ha llamado. Ni Gamadiel García, ni Luis Marín, ni ningún otro. Entonces no puedo mentir y decir que me llamaron o que están haciendo algo porque no ha sido así”, agregó el exjugador.

En la misma línea, el formado en el ‘Cacique’ recordó sus años como jugador: “Los meses para nosotros duraban 50 días, a veces 65 días. Y eran dos meses que estabas impago, y yo creo que la gente que está ahora en el fútbol no les pasa eso”.

“¿Por qué? Porque como son Sociedad Anónima no se pueden atrasar, entonces es un poco la molestia que tengo yo, por qué no acordarse de sus pares que desde atrás hicieron la fuerza para que ellos ahora estén bien”, insistió el otrora delantero.

Sandoval contra el Sifup y agradecido de Claudio Bravo

Consultado por el fondo de retiro del Sifup, que ha estado en pauta en las últimas semanas, Nelson Sandoval dijo que “no me cabe la gestión que están haciendo, y no sé por qué pasó esto. Me encantaría saberlo y saber por qué decidieron ese tipo de cosas”.

“Si tanto dinero había llegado, que te llegara alguna cosita o alguna alita para todos yo creo que hubiera sido maravilloso. Todos los futbolistas, tanto los de ahora como lo antiguos, necesitan de eso”, complementó el exjugador.

Luego, recalcó que “es tanto dinero el que llegó que se podría haber repartido igual. A lo mejor se hubiera demorado un poco más analizando cada persona, o tiempo, o década, como quieran llamarlo, pero no pasaría esto porque no te sentirías pasado a llevar”.

Para cerrar, Sandoval contó una donación del portero Claudio Bravo: “Yo llegué a un momento en el que necesité de ayuda, porque estaba en un pozo con mi señora con accidente cerebrovascular y con limitaciones para caminar, en sus brazos y piernas. Mi hijo con cáncer, que se le ponen los ojos negros de puro dolor por el tumor que tiene, entonces yo no podía decaer”.

“Pensé en hablar con la gente del fútbol e hice un video pidiendo la ayuda para poder comprar mi prótesis. Y se logró, fue tanta gente, hasta Claudio Bravo, el gran capitán, aportó y me dio un millón de pesos, ¿sabes lo que es eso para mí? Me mandó un mensaje con Rodrigo Pérez. Es un plus, y fue muy lindo ese momento”, contó Sandoval.