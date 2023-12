Ramiro González, defensor argentino de Colo Colo, recibió una durísima crítica en redes de parte de un hincha albo, esto luego de la obtención del ‘Cacique’ de la Copa Chile.

El zaguero disputó los 90 minutos ante Magallanes en Iquique, cometió una falta penal en el 0-1 parcial a favor de los ‘Carabeleros’, y tras el pitazo final exteriorizó su felicidad en Instagram.

“CAMPEONES. Copa Chile 14”, escribió Ramiro para celebrar su primer título con la camiseta colocolina.

Poco después, un fanático del ‘popular’ le escribió: “¿Contacto del representante? Si él es jugador de Colo Colo, yo también podría serlo”.

El ex jugador de Talleres y Platense de Argentina no se quedó callado y respondió con todo: “Podrías serlo, pero no lo sos, ¡así que cerrá la boca! ¿Cuántos partidos en Primera tenés? Hablar siempre es más fácil”.

El defensor de 33 años arribó a Pedrero a comienzos del presente año y tiene contrato con los albos hasta el 31 de diciembre de 2024.