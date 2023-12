La U cerró la temporada 2023 del Campeonato Nacional con un trabajado triunfo por 3-1 sobre Ñublense, victoria que no tapó una opaca campaña al quedar fuera de toda participación internacional.

Específicamente, la escuadra azul finalizó el torneo en el noveno lugar de la tabla con 40 puntos, con un registro de 11 triunfos, siete empates y 12 derrotas.

Unos números que no dejaron para nada contentos a los fanáticos del ‘Romántico Viajero’, que estallaron en redes por una imagen del plantel y el staff de Universidad de Chile luego de la victoria sobre los chillanejos.

Allí se ve a todos sonriendo, registro que no gustó a los hinchas: “¿Por qué sonríen estos xuxetumate wn?. Qué tiene de feliz este momento”, “El club no les importa”, “Están felices porque no descendieron”, “buenos sueldos, buenas minitas, unos privilegiados” y “Cobran el sueldo igual sin haber obtenido un cupo a algo”, fueron algunos de los comentarios.

Porque sonríen estos xuxetumate wn que tiene de feliz este momento pic.twitter.com/mTdAXlesSc — 𝑭𝑶𝑹𝑬𝑺𝑻 𝑪𝑯𝑰𝑳𝑬 🇨🇱🎄 | 🇮🇲 (@forest_cl) December 9, 2023

Luego del último partido del año, Azul Azul oficializó la salida de Mauricio Pellegrino como director técnico de Universidad de Chile.

La reacción de la hinchada de La U

