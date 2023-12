En la fecha N°30 del Campeonato Nacional, Cobresal vio como se esfumó el sueño de ser campeón del fútbol chileno tras caer ante Unión Española en el estadio Santa Laura y luego de la victoria de Huachipato, quienes se consagraron como el monarca al vencer a Audax Italiano en el estadio CAP de Talcahuano.

Si bien el conjunto ‘Minero’ estuvo casi toda la segunda rueda en la cima de la tabla, en las últimas fechas comenzaron a aflojar y dejar puntos importantes que finalmente le terminaron pasando la cuenta a los dirigidos por Gustavo Huerta.

La tristeza dominó al plantel de Cobresal, pero fue Gastón Lezcano quien en declaraciones recogidas por AS Chile, dio cuenta del momento tras conocer que fueron subcampeones en un torneo que tuvieron a merced.

En sus primeras palabras, el ‘Gato’ detalló que “es doloroso morir ahí en la orilla, pero me saco el sombrero con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con toda la gente que nos apoyó todo el año”.

“No era para nosotros, hay que seguir intentando. Voy a estar orgulloso de lo que hicimos y del trabajo durante todo el año. Nadie apostaba porque nosotros estuviéramos arriba todo este tiempo y Cobresal lo demostró, con valentía y personalidad. Demostramos que con convencimiento podíamos pelear el campeonato y así lo hicimos, lo perdimos sobre el final”, indicó.

Posteriormente destacó que habló con sus compañeros y les brindó apoyo en un complicado momento al comentar que “les dije lo que acabo de mencionar, que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos porque demostraron una valentía y orgullo enorme todo el campeonato”.

“Nos duele perder justo en la última fecha porque estábamos con la ilusión como toda la gente que vino a apoyarnos y todos los que se quedaron en El Salvador. No se nos dio, no fue nuestro día, pero hay que seguir, no queda otra”, deslizó.

Por último, dejó en duda su continuidad junto al plantel al confesar que “no lo sé todavía, ahora hay que sacudirse, irse de vacaciones y ya se verá que pasa con mi contrato de cara al 2024″.