Gustavo Huerta no escondió su desazón luego de quedar a las puertas de conseguir un nuevo titulo del Campeonato Nacional para Cobresal y despertó los temores de todo el pueblo 'Minero'.

Cobresal se encuentra viviendo momentos opacos tras finalizar su participación en el Campeonato Nacional, uno que se les hizo esquivo en la última jornada tras caer ante Unión Española y ser adelantados por Huachipato, quienes finalmente fueron los campeones de la Primera División.

Pasaron más de 10 fechas en la cima del certamen criollo, pero lamentablemente, la dura e inesperada derrota ante los ‘hispanos’ en el estadio Santa Laura, los privó de alzarse con el trofeo de la División de honor del fútbol chileno.

Ahora, un día después de la desazón al quedar segundo en el campeonato, se comienzan a despertar uno de los grandes temores de todo el hincha de Cobresal y que tiene que ver con la continuidad de Gustavo Huerta en la banca, una que no ha soltado desde el torneo de Transición 2017 hasta la fecha, en donde ha dirigido 221 partidos.

Sin embargo, antes de poner en duda su continuidad en la banca de los ‘Mineros’, Huerta habló del gol anulado ante Unión Española que pudo haber forzado a un partido por la definición del Campeonato Nacional ante los ‘acereros’.

En sus palabras, detalló que “lo desconozco (qué cobró), se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados. Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que tomen ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra”.

“Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3,4 millones de dólares al club. Es algo que deberá destinarse a robustecer el equipo, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Libertadores. No queremos ir a pasarla mal, independiente que esté yo o no”, indicó.

Fue aquí donde dejó en duda su continuidad al sentenciar que “me imagino porque eso (agrandar el plantel) no se ha conversado. Quizás me estoy adelantando, porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año”.

Por último sentenció que “muchas veces se dice que el Campeonato es malo, que es el peor de la historia, y claro nosotros tenemos acceso a ver el fútbol inglés, el mejor del mundo, y si la comparación va por ahí hay que aceptar las críticas, pero es difícil porque el fútbol chileno nunca ha estado a esa altura”.

Lo cierto es que Cobresal hizo todo para poder ser campeón, pero dejó escapar algunos puntos en duelos que parecían accesible y eso los privó de poder consagrarse como el nuevo monarca del fútbol chileno, galardón que se le otorgó a Huachipato al alcanzar los 57 puntos.

