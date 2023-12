Se nos va el Campeonato Nacional. La edición 2023 del certamen nacional llega a su fin el próximo fin de semana, con una jornada donde habrá mucho en disputa.

El título, el último cupo a Copa Sudamericana y el segundo descenso a Primera B se definirán en la trigésima fecha -y final- del torneo, que arranca este viernes 8 de diciembre.

Aquel día (feriado) se conocerá al nuevo monarca de la Primera División, ya que el líder Cobresal y su escolta Huachipato saltarán a la cancha.

Los ‘mineros’ deben visitar a Unión Española, que este fin de semana dejó sin opciones de título a Colo Colo, mientras que los de Talcahuano recibirán a Audax Italiano.

También ese día, el ‘Cacique’ será forastero ante el ya descendido Curicó Unido.

Ya el sábado 9 de septiembre, se disputarán los otros cinco encuentros de la fecha. Primero se medirán el necesitado Magallanes y Coquimbo Unido, O’Higgins ante Palestino y Deportes Copiapó con Everton.

Entre la ‘Academia’ y el ‘León de Atacama’ saldrá el segundo club que caerá al torneo de Ascenso. Los metropolitanos marchan penúltimos con 29 puntos, por lo que necesitan ganar y que los nortinos (31) pierdan para evitar la catástrofe.

Por último, Unión La Calera recibirá a Universidad Católica y Universidad de Chile será local ante Ñublense. Los ‘cementeros’ (41) buscarán asegurar su cupo a Sudamericana, aunque los cruzados (39) los superarán en la tabla del Campeonato Nacional si los vencen.

Viernes 8 de diciembre:

Unión Española vs Cobresal, estadio Santa Laura, 18:00 horas.

Huachipato vs Audax Italiano, estadio CAP-Acero, 18:00 horas.

Curicó Unido vs Colo Colo, estadio La Granja, 18:00 horas.

Sábado 9 de diciembre:

Magallanes vs Coquimbo Unido, estadio Municipal de San Bernardo, 18:00 horas.

Deportes Copiapó vs Everton, estadio Luis Valenzuela, 18:00 horas.

O’Higgins vs Palestino, estadio El Teniente, 18:00 horas.

Unión La Calera vs Universidad Católica, estadio Nicolás Chahuán, 20:30 horas.

Universidad de Chile vs Ñublense, estadio Santa Laura, 20:30 horas.