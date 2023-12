Patricio ‘Pato’ Yáñez, histórico del fútbol chileno, quedó en el ojo del huracán y pasó de ser amado a odiado en Universidad de Chile al aparecer de manera sorpresiva en 1990 como nuevo refuerzo de Colo Colo, archirrival de los azules.

El mundialista con La Roja en España 1982 defendió al elenco colegial durante solo una temporada. Luego, el recordado atacante cruzó la vereda del frente y firmó por el ‘Cacique’, en una decisión que lo llevó a ser catalogado de ‘traidor’ por el hincha de La U.

Sin embargo, el otrora veloz extremo desmenuzó en las últimas horas su polémico traspaso y aclaró de entrada que no estaba en sus planes dejar el ‘Romántico Viajero’.

“Yo salí mal de la U, los dirigentes no me querían, los hinchas tampoco ahora, aunque hay alguno que me quiere por ahí”, indicó de entrada en su rol de comentarista en ESPN.

“Un amigo llegó a Cienfuegos (sede de Colo Colo), pero ya era tarde, yo ya había firmado. A mí me echaron de la U. Yo tenía un contrato por tres años y me pegaron la patá en la r… Y esa es la historia. Me echaron de la U, chao. No vengan acá que yo me quise ir. Me echaron”, agregó.

Incluso, el ex jugador del Valladolid, Zaragoza y Betis de España apuntó que los dirigentes de la U “me dijeron que no querían que continúe, y bueno, me fui. Estaba con Pedro Morales de técnico en ese tiempo. Me rompí los ligamentos jugando un Clásico, me recuperé, jugué después, pero me dijeron que no me querían”.

“¿Cómo lo hacemos con los dos años de contrato? No, les dije, yo trabajé hasta diciembre y listo. No me paguen un peso más, no se preocupen”, sentenció.

Finalmente, Mirko Jozic quiso a Yáñez y el recordado ariete firmó en el ‘Popular’, ganando en 1991 la Copa Libertadores de América. Además, en Pedrero celebró dos títulos nacionales (1991 y 1993) y una Copa Chile (1994).