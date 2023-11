El relator Claudio Palma salió en defensa del comentarista deportivo y exarquero, Waldemar Méndez, quien se enfrascó en un áspero cruce de declaraciones con el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Todo empezó cuando Méndez responsabilizó a algunos comunicadores por el ambiente que rodea a La Roja, pensando en los posibles sustitutos para reemplazar al renunciado técnico Eduardo Berizzo.

“El primer técnico que surge es Gareca. El tema es cómo lo convences de que venga a un ambiente mediocre (…) Porque yo sé que hay un tontito que anda ahí que se llama ‘King point’, ‘King tong’. Si tienes a Gareca, que ojalá sea, no sé si lo puedes convencer y si está el dinero para pagarlo”, afirmó el retirado guardametas, aludiendo al programa en YouTube del periodista.

Espacio que el propio Guarello ocupó para responderle a Méndez: “Oye, Waldemar. Primero, cuando ataques a una persona, por lo menos nómbrala. Yo te nombro a ti. Sé más valiente, no seas gallina”.

“Si todos tus años de fútbol y comentando es para decir ‘hay un grupo de buenos jugadores y hay que apoyarlos’, mejor quédate en la casa cocinando. Ese comentario te lo hubiera hecho mi abuelita”, dijo también el comunicador.

Claudio Palma encara a Juan Cristóbal Guarello

Ahora fue Claudio Palma, compañero de panel de Waldemar Méndez en Futuro Fútbol Club, quien salió en defensa de su colega y criticó duramente a Guarello.

“Si tengo una cosa en mi vida es integridad, hueón. He sido crítico trabajando en el Canal del Fútbol, he pegado palos. Y si me quieren echar, me echan, hueón. Pero lo que me tiene caliente es que se nos quiera o al programa vincular con representantes. Ahí yo me caliento porque es mentira”, dijo de entrada el relator, respondiendo a los emplazamientos de del periodista.

“Cuando lo vea, ya le mandé a decir que nos vamos a ver de frente. Si hay algo que me caracteriza es que soy brutalmente honesto. Me calenté, me calenté”, insistió el rostro de TNT Sports.

“Llevo más de 35 años, nunca he dicho que soy periodista porque no terminé, soy locutor a mucha honra. Guarello estás haciendo un daño tremendo, haciéndole creer a la gente, desde el populismo, que nosotros pertenecemos a un grupo de representantes, porque eso es mentira”, concluyó Palma.

¿Y qué dijo Guarello? En Agricultura, el periodista dejó en claro que “hablé con Palma, así que tranquilos. No voy a entrar en un ida y vuelta, si todo lo que dijo me da lo mismo. No tengo problemas con Palma, por algo lo llamé yo y lo que tenía que decirle lo hice hace 10 minutos”.