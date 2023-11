El reconocido comunicador deportivo Juan Cristóbal Guarello arremetió en contra del exfutbolista y actual comentarista Dante Poli, luego de leer un comentario de uno de sus seguidores en su programa de Youtube.

El Premio Nacional de Periodisno Deportivo 2011 recibió el siguiente mensaje durante el último episodio de La Hora de King Kong, cuando se refería al triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera: “(Dante) Poli dijo el viernes que Quinteros es lo mejor que le ha pasado al fútbol chileno en los últimos años”.

Tras leerlo, Guarello esbozó una sonrisa y se lanzó con todo contra el jugador que alcanzó el tercer lugar con La Roja Sub 17 en el Mundial de Japón 1993.

“Viste cómo van en la parada y después dicen que es paranoia de uno. Es increíble, hueón. Es increíble que esta gente esté en los medios, pero hazme una carilla. Poli, hazme una columna de opinión, pero tú, de 3 mil caracteres. Botada de fácil, argumentando lo de Quinteros”, indicó de entrada.

“Fundamenta tus dichos para publicarla, pero no le pidas a Sebastián Rozental que te la escriba. A ver si eres capaz, porque el periodista, compadre, escribe. El periodista que no escribe es simplemente un hablador”, añadió.

Y no paró allí. El también escritor indicó que “la diferencia entre el periodismo y el no periodismo son las teclitas. Todos esos me gustaría que escribieran y fundamentaran en 3.000 caracteres un artículo lo que dicen. Si te doy 5 mil terminai pidiendo agua, internado en el hospital”.

“Me encantaría ver a todos estos compadres que trabajan en los medios escribir una noticia. A ver si son capaces. Ahí te quiero ver”, cerró.

Desde el minuto 35:36