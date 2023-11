El Tribunal de Disciplina de la ANFP clausuró la galería norte (Ñielol) y sur (Cautín) por los incidentes registrados en los partidos contra Deportes Antofagasta y Santa Cruz. Ante esto, los hinchas que estuvieron en dichas zonas no podrán comprar localidades en otro sector del estadio para la vuelta con los serenenses.

La barra brava de Deportes Temuco, Los Devotos, exteriorizó su indignación con la dirigencia del ‘Pije’, que preside Marcelo Salas, por una polémica medida de cara a la revancha con Deportes La Serena por la Liguilla de Ascenso.

La tienda albiverde informó que el Tribunal de Disciplina de la ANFP clausuró la galería norte (Ñielol) y sur (Cautín) por los incidentes registrados en los partidos contra Deportes Antofagasta y Santa Cruz.

Y eso no es todo. Los hinchas que estuvieron en dichas zonas no podrán comprar localidades en otro sector del estadio para el cruce con los ‘granates’. Es decir, quedaron automáticamente bloqueados.

Una medida que causó la indignación de Los Devotos, quienes lanzaron sus dardos hacia el ‘Matador’. “Se nos informó que esta decisión la tomó la directiva integrada por Marcelo Salas (presidente), Raúl Jelvez, Rosember Salas, Claudia Salas, Matías Jelvez y Christopher Salas. La dirigencia dejó a la fiel galería afuera del estadio, algo que jamás se va a olvidar”, indicó la barra en un comunicado.

“No es una medida tomada por la Delegación Presidencial o Carabineros de Chile, no figura dicha sanción en el fallo del Tribunal de Disciplina (…) fueron directamente los directivos del club quienes tomaron esta injusta medida, eso es 100% corroborable”, agregó.

Además, Los Devotos apuntaron que la regencia “subió el valor de las entradas, no quieren llenar las tribunas. El ascenso no es algo que todos desean al parecer. Los jugadores y la hinchada de Temuco no merecen este trato”.

Para cerrar, la fanaticada critica que “han pasado 26 días desde el partido contra Santa Cruz, el club y los organismos de seguridad en todo ese tiempo NO lograron identificar a las 4 o 5 personas que lanzaron piedras a la cancha, y la solución a los nulos resultados de los trabajos investigativos lo deben pagar 6 mil personas inocentes, inaceptable”.

Conocida la medida, el complejo de Deportes Temuco amaneció el fin de semana con durísimos rayados contra Marcelo Salas y la S.A. de Deportes Temuco. “Fuera”, es lo más suave que se pudo apreciar.

En el duelo de ida entre La Serena y Temuco, por los cuartos de final de la Liguilla de La Primera B, el triunfo quedó en manos de los ‘granates’ por 1-0. La vuelta se jugará este martes 14 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el ‘Germán Becker’.