El clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile concentrará este fin de semana las miradas durante la disputa de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023, torneo que entra en tierra derecha.

Un duelo clave para ambas escuadras en el objetivo de llegar a las copas internacionales del 2024. Los cruzados son séptimos en la tabla con 37 puntos, por ahora atesorando el último boleto a la Sudamericana.

En tanto, los azules se ubican en la novena plaza de la clasificación con 34 unidades y necesitan con urgencia sumar si desean jugar algún certamen continental el próximo año.

La UC y La U se verán las caras este sábado 11 de noviembre, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, abriendo la jornada 27.

En tanto, el líder Cobresal (52 puntos) buscará ese mismo día dar un nuevo paso hacia el título ante Audax Italiano, en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El escolta del elenco de Gustavo Huerta en la tabla, Huachipato (49), visitará el domingo 12 de noviembre a Magallanes en San Bernardo.

Por su parte, Colo Colo (45 unidades) recibirá ese domingo a Unión La Calera, en el Estadio Monumental, con el firme objetivo de un triunfo para mantener la ilusión del bicampeonato.

Cabe mencionar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.

Sábado 11 de noviembre:

Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 15:00 horas, estadio Santa Laura.

Cobresal vs. Audax Italiano, 18:30 horas, estadio El Cobre.

Ñublense vs. Palestino, 21:00 horas, estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Domingo 12 de noviembre:

Magallanes vs. Huachipato, 12:30 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Everton vs. Curicó Unido, 15:00 horas, estadio Sausalito.

Colo Colo vs. Unión La Calera, 17:30 horas, estadio Monumental.

Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Unión Española vs. O’Higgins, 20:00 horas, estadio Santa Laura.