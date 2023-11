La alcaldesa de La Pintana le cerró la puerta al estadio de la U y echó al agua a Azul Azul: "No tienen plata"

El gran anhelo de la afición de Universidad de Chile es contar con un estadio propio. Un sueño que solo sabe de ‘porrazos’ ante las constantes negativas de autoridades comunales a su construcción.

A fines de septiembre se abrió una posibilidad en la comuna de Cerrillos, con un terreno en la Ciudad Parque Bicentenario, específicamente en la manzana 18 en Departamental con General Velásquez.

Sin embargo, la alcaldesa de la comuna Lorena Facuse le puso la lápida a la posibilidad a comienzos de octubre. “En la manzana 18 hay cinco hectáreas reservadas por el Ministerio de Salud y las conversaciones serias y avanzadas que tengo son con ellos, no con el Ministerio del Deporte. Quiero aclarar que jamás voy a preferir un estadio antes que un hospital”, dijo.

Una negativa que se suma a comunas como Lampa y Pudahuel. Y en las últimas horas el rotundo ‘no’ se escuchó desde la alcaldía de La Pintana.

La alcaldesa Claudia Pizarro habló sobre la chance que tenía el elenco colegial de llegar a construir un estadio en esa comuna. “Nunca recibí una solicitud de la gerencia de la U para construir el estadio que necesitan aquí en la comuna”, comenzó diciendo a Radio ADN.

“No nos quedan terrenos disponibles, pero hay terrenos de privados. Para tener un estadio, hay que obedecer toda la reglamentación que entrega Estadio Seguro”, complementó.

Además, la jefa comunal contó que “el terreno que el club tenía comprometido, antes de que yo fuera alcaldesa, era en Santa Rosa, con cinco lugares, pero ellos se inclinaron por un terreno que está en el paradero 40. Ese no tenía una vía alternativa para la otra entrada que necesitan las barras”.

Para cerrar, Claudia Pizarro sí le abrió la puerta a una posible construcción de un nuevo ‘Juan Pinto Durán’ y le lanzó un ‘palo’ a Azul Azul.

“La U no tiene plata”, mencionó sobre la situación de la concesionaria del ‘Romántico Viajero’, mientras que sobre un nuevo ‘búnker’ para La Roja, la alcaldesa dijo que “tenemos bastantes terrenos que no son municipales, pero me gustaría, y sueño, con tener un Juan Pinto Durán acá en la comuna, nos pondríamos con todas las instancias para que pudiera ser”.