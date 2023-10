Luego del título y ascenso de Cobreloa, aun resta por conocer el segundo equipo de la Primera B que subirá al Campeonato Nacional 2024.

La Liguilla resolverá cuál elenco acompañará a los ‘loínos’ en su vuelta a la división de honor del fútbol chileno, por lo que aun restan varias emociones en la categoría de plata del balompié nacional.

Deportes Iquique, Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota, Deportes La Serena y Unión San Felipe pelearán por el ansiado ascenso, en un minitorneo que ya tiene programación.

Todo arrancará el próximo miércoles 8 de noviembre, cuando los ‘granates’ reciban a los de La Araucanía en el primer partido de la Liguilla.

El jueves 9, los quillotanos serán locales ante el ‘CDA’. Mientras, el viernes 10, San Felipe será anfitrión de los ‘caturros’.

En tanto, los partidos de vuelta se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de noviembre.

Vale recordar que, como segundo de la Primera B 2023, Deportes Iquique iniciará su participación en la Liguilla en semifinales, enfrentando al peor ubicado en la tabla que avance a esa ronda.

Duelos de ida

Miércoles 8 de noviembre:

Deportes La Serena vs Deportes Temuco, 18:00 horas, estadio La Portada.

Jueves 9 de noviembre:

San Luis vs Deportes Antofagasta, 18:00 horas, estadio Lucio Fariña.

Domingo 10 de noviembre:

Unión San Felipe vs Santiago Wanderers, 19:00 horas, estadio por confirmar.

Duelos de vuelta

Martes 14 de noviembre:

Deportes Antofagasta vs San Luis, 18:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Temuco vs Deportes La Serena, 20:30 horas, estadio Germán Becker.

Miércoles 15 de noviembre:

Santiago Wanderers vs Unión San Felipe, 19:00 horas, estadio Elías Figueroa.