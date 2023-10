La ANFP reveló en las últimas horas la programación de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023, que se jugará tras el receso por la disputa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El duelo excluyente de esta fecha será el Clásico Universitario entre la UC y La U, que ya tiene fecha y horario confirmado.

El cruce entre cruzados y azules quedó fijado para el sábado 11 de noviembre, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En la clasificación, el elenco de la franja se ubica en el séptimo lugar con 37 puntos, mientras que los de Mauricio Pellegrino están novenos con 34 unidades y un partido menos.

En tanto, el líder Cobresal (52 puntos) buscará ese mismo día dar un nuevo paso hacia el título ante Audax Italiano, en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El escolta del elenco de Gustavo Huerta en la tabla, Huachipato (49), visitará el domingo 12 de noviembre a Magallanes en San Bernardo.

Por su parte, Colo Colo (42 unidades y un partido menos) recibirá ese domingo a Unión La Calera, en el Estadio Monumental, con la idea de un triunfo para mantener la ilusión del bicampeonato.

Cabe mencionar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.

Miércoles 8 de noviembre:

Unión Española vs. O’Higgins, 20:30 horas, estadio Santa Laura.

Sábado 11 de noviembre:

Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 15:00 horas, estadio Santa Laura.

Cobresal vs. Audax Italiano, 18:30 horas, estadio El Cobre.

Ñublense vs. Palestino, 21:00 horas, estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Domingo 12 de noviembre:

Magallanes vs. Huachipato, 12:30 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Everton vs. Curicó Unido, 15:00 horas, estadio Sausalito.

Colo Colo vs. Unión La Calera, 17:30 horas, estadio Monumental.

Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.