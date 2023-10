Jornada de definiciones. La Primera B llega a su final este fin de semana, con una fecha 30 que dictará qué equipo desciende a Segunda División y cuál será campeón y subirá directamente al Campeonato Nacional 2024.

Solo cuatro elencos tienen posibilidades de quedarse con la corona y con el cupo a la división de honor del fútbol de nuestro país: Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique.

‘Naranjas’ y porteños comparten la cima con 51 puntos, mientras que los ‘dragones’ son terceros con 49 unidades.

En la jornada 30, los de Calama deben visitar a Rangers en Talca, mientras que el ‘Decano’ viajará al Tierra de Campeones para enfrentarse con los iquiqueños.

Vale recordar que, si dos equipos acaban igualados en puntaje, deberán disputar un duelo definitorio en cancha neutral por el título y el cupo a la Primera División.

Pero no solo la parte alta del torneo tendrá emociones. También falta conocer qué clubes clasificarán a la Liguilla y cuál caerá a la tercera categoría.

Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt se jugarán la permanencia. Ambos, igualados con 27 unidades, juegan como forasteros y están obligados a sumar si no quieren descender.

Vale mencionar que la diferencia de goles favorece a los metropolitanos (-10), por lo que una igualdad en puntaje acabaría con los ‘Delfines’ cayendo al torneo de Segunda División.

Sábado 14 de octubre:

AC Barnechea vs San Marcos de Arica, 17:00 horas, estadio Lucio Fariña de Quillota.

Unión San Felipe vs Deportes Puerto Montt, 17:00 horas, estadio Municipal de San Felipe.

Santiago Morning vs Deportes Recoleta, 17:00 horas, estadio Lautaro de Buin.

Domingo 15 de octubre:

Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena, 12:30 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Iquique vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, estadio Tierra de Campeones.

Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz, 12:30 horas, estadio Germán Becker.

Rangers vs Cobreloa, 12:30 horas, estadio Fiscal de Talca.

San Luis vs Universidad de Concepción, 12:30 horas, estadio Lucio Fariña de Quillota.