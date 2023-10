Se formó en la U, llegó al primer equipo, estuvo en La Roja adulta con Reinaldo Rueda y emigró a Europa con solo 22 años. Así de veloz fueron los inicios en el fútbol profesional del arquero Gonzalo Collao.

Aparecía como el gran proyecto del arco en el cuadro azul y en el ‘Equipo de Todos’. Sin embargo, el golero decidió salir abruptamente del elenco colegial en calidad de jugador libre.

Tras ello, Collao llegó al Extremadura de España y al NK Istra de Croacia, donde no tuvo la regularidad esperada, y regresó a Chile para defender a Palestino.

En la tienda ‘árabe’ jugó poco y nada, y hace unos meses tomó la determinación de rescindir su contrato. Decidió finalmente dejar momentáneamente la profesión.

“Era un tiempo que tenía que tomarme. Ahora estoy tranquilo y bien. Tenía muchas cosas en mi cabeza, muchos asuntos que resolver, cosas personales que no vale la pena exponer. Yo las tengo claras. Una de las cosas por las que estoy fuera del fútbol es porque necesitaba espacio para mi salud mental. Necesitaba ayuda y la conseguí”, expresó en diálogo con La Tercera.

“Estuve muy cerca de que esto no terminase bien. Estoy hablando de una depresión. Pero con la ayuda y gente necesaria, no se convirtió en nada y estuve más calmado y controlado”, agregó.

Consultado por su salida de Universidad de Chile, cuando era el llamado a reemplazar a Johnny Herrera, Collao dijo que “en la U estuve 10 años, pero no usaría la palabra error, porque haber salido del lugar donde crecí es como cuando se sale de la casa de tus papás. No sabes a dónde vas, pero aprenderás, cometerás errores y los vas a remediar. Creo que fue una buena decisión, porque fue un crecimiento. Me pasaron muchas cosas, en muchos ámbitos, pero crecí y me marcó esa determinación”.

Por último, respecto a su futuro, el guardameta aseguró que se dedicará a los estudios y verá la posibilidad de regresar al balompié profesional en el 2024.

“Ahora arranco con la carrera de Nutrición y Dietética. Voy a estudiar y estoy muy contento con lo que elegí. Esto no significa que me estoy retirando a los 26 años, solo que me di cuenta al dejar Palestino que no tenía ningún respaldo académico. Así puedo abrir la mente a otras cosas”, contó.

“También me estoy preparando para buscar una oportunidad en diciembre, porque el fútbol me apasiona desde pequeño y me encanta la competencia diaria. Es un crecimiento personal que me motiva”, sentenció.