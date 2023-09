El entrenador nacional Juan José Ribera presentó este sábado su renuncia al banco de Curicó Unido, colista del Campeonato Nacional 2023.

El ex estratega de Audax Italiano y Deportes Temuco, de 42 años, comunicó su salida de los Albirrojos del Maule tras la dura derrota en casa por 0-3 ante Ñublense.

Los ‘torteros’ son los colistas exclusivos del presente torneo, a solo seis jornadas para el cierre. Cuenta con 21 unidades, a un punto del penúltimo Magallanes -que tiene 2 duelos menos- y a dos del primer equipo fuera de la zona roja, Deportes Copiapó, que este domingo recibirá a Universidad de Chile.

En rueda de prensa, el presidente de Curicó Unido Patricio Romero confirmó que se llegó a un acuerdo con el ‘Coto’ para su salida del club.

El ahora ex DT solo logró un 18% de rendimiento. “Estoy resignando parte de mi contrato para que Curicó tome otros aires, eso también hay que reconocerlo. Para mí sería fácil quedarme, recibir un par de cachetazos, cobrar mi plata y después irme a fin de año y como que no me importara nada, pero no funciona de esa manera”, indicó en diálogo con VLN Deportes.

“Doy la cara y por eso he renunciado para que Curicó tome otro camino y en estos seis partidos pueda tener la oportunidad de salvarse en la tabla… Pido perdón a los hinchas por no poder sacar al equipo adelante”, añadió.

Desde la dirigencia aseguraron que sería un interino quien asumiría la banca, aun cuando se debería oficializar en los próximos días.