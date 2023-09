Ñublense vivió una gran perdida hace algunos días, luego de que Jaime García pusiera fin a su estadía como entrenador de los ‘Diablos Rojos’ cerrando así una de las mejores etapas que ha vivido el cuadro de Chillán en todos sus años de historia, compitiendo por primera vez en una Copa Libertadores y siendo en la temporada pasada, una de las revelaciones del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que la salida del carismático DT deja un vacío tremendo en todos los seguidores de Ñublense, quienes esperan de la mano de Hernán Caputto, retomar el buen trabajo que realizaron en la campaña pasada, donde se instalaron en el podio de los mejores equipos detrás de Colo Colo (campeón) y delante de Curicó Unido (tercero).

Ahora, con el exentrenador de La Roja sub-17, buscan salir de la estancada posición en la que se encuentran en la presente temporada donde se ubican en la décima segunda posición.

Sin embargo, Caputto reveló que pudo haber aterrizado en otra banca nacional, la cual desestimó para arribar a Ñublense.

En conversación con D Sports, el DT que tuvo su primera experiencia en Primera División entrenando a Universidad de Chile, aseguró que “Ñublense tiene muy buenos jugadores, que es algo muy importante. Me gusta el club y me gustó la posibilidad, dentro de otra que tuve, porque tenía dos a la vez“.

Fue ahí donde reveló que “la otra era Audax, agradezco muchísimo la oportunidad, fue muy buena la reunión y espero que le vaya muy bien a Panchito (Arrué)”.

“También porque no había una decisión de la federación respecto a mi continuidad. Yo no salí de la selección para irme a aun equipo, quiero comentarlo. Ya estaba tramitando mi salida y se coincidió con esto, porque sino no hubiéramos salido con el arreglo que salimos. Eso quiero dejarlo claro“, indicó.

Con esto, se deja entrever que Caputto prefirió un proyecto como el de Ñublense, antes de arribar al sintético de La Florida, donde Audax Italiano se encuentra un punto por debajo de lo que está realizando en la pésima campaña hasta ahora el cuadro de Chillán.

Ahora, deberá mostrar que los ‘Diablos Rojos’ están para salir de la complicada ubicación y comenzar a sumar en los siguientes desafíos del Campeonato Nacional.

El primer rival que se les pone por delante es Curicó Unido, colista del certamen y que no pasa por un buen momento deportivo.

El duelo entre ambos está pactado para este sábado 23 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio La Granja.