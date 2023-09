Tras la pausa de Fiestas Patrias, vuelve el fútbol nacional con una prometedora fecha 24 del Campeonato Nacional 2023.

En la jornada, destacan duelos entre equipos que pelean por por cupos a copas internacionales y un atractivo choque entre clubes de la parte alta del certamen.

Todo arranca este viernes 22 de septiembre, con Coquimbo Unido recibiendo al encumbrado O’Higgins de Rancagua.

Ya el sábado 23, Palestino y Unión Española animarán un interesante Clásico de Colonias, seguido del choque entre el colista Curicó Unido ante Ñublense.

Luego, Colo Colo, tercero en la tabla, recibe al puntero Cobresal con la ilusión de acortar distancias con el líder. La jornada sabatina la cierran Everton y Huachipato.

Por último, el domingo 24 de septiembre, Deportes Copiapó recibe a Universidad de Chile, Universidad Católica enfrenta al necesitado Magallanes y Audax Italiano se mide ante Unión La Calera.

Vale recordar que todos los partidos de la fecha 24 del Campeonato Nacional serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT. Además, el Curicó Unido vs Ñublense podrá verse en TV abierta por las pantallas de Canal 13.

Viernes 22 de septiembre:

Coquimbo Unido vs O’Higgins, 20:30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 23 de septiembre:

Palestino vs Unión Española, 12:30 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Curicó Unido vs Ñublense, 15:00 horas, estadio La Granja.

Colo Colo vs Cobresal, 17:30 horas, estadio Monumental.

Everton vs Huachipato, 20:00 horas, estadio Sausalito.

Domingo 24 de septiembre:

Deportes Copiapó vs Universidad de Chile, 15:00 horas, estadio Luis Valenzuela.

Universidad Católica vs Magallanes, 17:30 horas, estadio Santa Laura.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 20:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.