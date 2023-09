Jaime García, ahora extécnico de Ñublense, respondió ante la posibilidad de dirigir a Universidad de Chile o la Selección nacional.

Solo días después de ser cesado de los ‘Diablos Rojos’, a los que devolvió a Primera División y clasificó por primera vez a una Copa Libertadores, el estratega chileno afirmó sentirse preparado para dar un salto más importante.

“Para mí eso ha sido muy transversal. No puedo caerle bien a todos en lo profesional, y eso está super bien. Pero que suene o me estén pidiendo, eso te hace sentir que tienes que hacer otro tipo de cosas, dar otro tipo de pasos”, dijo García a Redgol, al ser consultado por los comentarios de hinchas en redes sociales que lo piden para La U.

“Creo que me he ido preparando de menos a más, ir corrigiendo cosas también, las cosas negativas, y a las cosas positivas seguir sumándole cosas”, agregó el ex Ñublense.

En la misma línea, Jaime García recalcó que “esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado”.

Ante la insistencia de poder dirigir a La U u otro grande del fútbol nacional, el técnico señaló que “primero, para poder dirigir algo importante acá en Chile, y después si se da la posibilidad por mi trabajo y por lo que he hecho poder dar un salto afuera, sería maravilloso. Esos son sueños y yo los sueños los quiero cumplir”.