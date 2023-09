Manuel de Tezanos, Juvenal Olmos y Marcelo Vega no escondieron su incomodidad con su compañero de programa, Johnny Herrera, al revisar los incidentes del último Superclásico del fútbol chileno entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional.

Los panelistas de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, debatieron al aire cada una de las jugadas polémicas del tradicional enfrentamiento, y terminaron uniéndose todos para cuestionar la poca objetividad del ídolo ‘azul’.

El primero en tener un cruce con Herrera fue Vega. Esto luego que el arquero justificara la tarjeta amarilla a Nery Domínguez por un patadón a Carlos Palacios. “Trata de cortar la jugada no más, amarilla. Es una amarilla y está bien puesta. Es una amarilla acorde al criterio”, expresó.

“No, ¡estái’ loco! El balón va hacia adelante y se olvida del balón”, respondió el ‘Tobi’, y Herrera hizo hincapié en que “pudo haber expulsado a Palacios que le deja la plancha puesta. Bueno, en fin, es el mismo criterio que usó cuando le sacó la amarilla a Palacios”.

Después vino Manuel de Tezanos. El conductor arremetió contra Herrera por minimizar la fuerte falta de Marcelo Morales a Alexander Oroz. “Llega un poco tarde, pues hombre”, dijo el exgolero.

Ante esta situación, De Tezanos no se guardó nada: “Esta era para roja, Johnny. Es indiscutible, la pelota está lejos. Johnny, no defiendas lo indefendible. Entonces no pueden echar nunca a nadie de la U para ti. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sacarle sangre, fracturarlo?“.

Finalmente, el ambiente se calentó más cuando Herrera pidió penal por una falta de Pavez a Mateos. “¡Madura pos, Johnny!. Este es un análisis tuyo, de un exfutbolista, analízalo como corresponde, no con la camiseta puesta. ¿A dónde lo quiere lesionar?”, cerró Juvenal Olmos.