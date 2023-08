El Superclásico del fútbol chileno entre La U y Colo Colo aparece sin dudas como el plato fuerte de la 23ª fecha del Campeonato Nacional, jornada que se jugará del jueves 31 de agosto al domingo 3 de septiembre.

La edición 194 entre los clubes más populares del país está programado para el sábado 2 de septiembre, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Un ‘derbi’ que encuentra a azules y albos con un opuesto presente. Los de Mauricio Pellegrino no logran salir de una seguidilla de opacos resultados y se encuentran en la décima plaza de la tabla con 30 puntos.

El ‘Cacique’, en tanto, se sitúa en la pelea por la cima de la tabla. En sus últimos cinco duelos suma tres victorias y dos empates, posicionándose en el quinto puesto con 34 unidades, a nueve del líder Cobresal aunque con dos partidos menos.

La fecha 23 del torneo arrancará este jueves 31 con un atractivo choque en el Santa Laura. Unión Española será local frente a Universidad Católica.

Los ‘hispanos’ vienen de caer en un partidazo por 4-3 ante Deportes Copiapó, que llegaba como colista, en el norte, mientras que los cruzados volvieron a los abrazos con un triunfo por 2-1 sobre Ñublense.

El líder de la clasificación es Cobresal, con 43 puntos, cuadro que recibirá este domingo a Coquimbo Unido, sexto colocado con 32 unidades.

En tanto, Magallanes es el exclusivo colista con 19 positivos y buscará dejar el fondo el domingo al mediodía ante Palestino en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Cabe recordar que todos los partidos se transmiten a través de TNT Sports y Estadio TNT Sports.

Jueves 31 de agosto:

Unión Española vs. Universidad Católica, estadio Santa Laura, 20:00 horas.

Viernes 1 de septiembre:

Unión La Calera vs. Deportes Copiapó, estadio ‘Nicolás Chahuán’, 19:00 horas.

Sábado 2 de septiembre:

Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, 15:00 horas.

Huachipato vs. Curicó Unido, estadio CAP Acero, 18:00 horas.

Domingo 3 de septiembre:

Magallanes vs. Palestino, estadio Municipal de San Bernardo, 12:30 horas.

Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre, 15:00 horas.

O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente, 17:30 horas.

Ñublense vs. Everton, estadio ‘Nelson Oyarzún’, 20:00 horas.