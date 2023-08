Patricio Rubio volvió a hacer un polémico gesto contra la UC, tras marcar de penal por Ñublense, e histórico cruzado no la dejó pasar

Universidad Católica se impuso el sábado por 2-1 a Ñublense en el Estadio Santa Laura, por la 22ª fecha del Campeonato Nacional, en el primer triunfo de la ‘era Nicolás Núñez’ en la banca cruzada.

El cuadro chillanejo no jugó un buen partido en la capital y descontó en la última jugada del encuentro a través de Patricio Rubio, de lanzamiento penal (90+16’).

Tras el tanto de la visita no pasó desapercibido el festejo del exjugador de Universidad de Chile y Unión Española, quien volvió a realizar un gesto que irrita a la parcialidad del elenco de la franja.

Rubio hizo un polémico gesto de un dos con las manos, tildando de ‘segundones’ a la UC, acción que despertó la ira de la afición cruzada en redes sociales. Ya lo había hecho en San Carlos defendiendo a los ‘hispanos’ en 2013.

Incluso, un histórico de Católica no tuvo piedad con el atacante de Ñublense, de 34 años.

“No se puede pedir mucho de una persona que tiene dos dedos de frente. Estamos hablando que también tenemos que ir mejorando intelectualmente porque este tipo de cosas hace que critiquen al futbolista y eso ha ido cambiando”, indicó en diálogo con Bolavip Chile.

“Siempre nos falta que a las personas que tiene poca educación o que no han aprendido porque Pato Rubio es una persona de edad y está entrenado a su última etapa futbolística y si no ha aprendido nada, para adelante se le espera un futuro no formado”, añadió.

[/LeeTambien]

Para terminar, el ganador de tres títulos nacionales, la misma cantidad en Copa Chile y una Copa Interamericana con la UC indicó que “yo digo que eso está mal, no puede ser y es falta de educación. Uno tiene que aprender de las cosas que ha hecho y de los errores de lo demás, falta mucha educación y tenemos que inculcarle eso a los más chicos”.