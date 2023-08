Raimundo “Catuto” Rebolledo, jugador de Ñublense, se pronunció tras la grave lesión que le provocó a Eugenio Mena en el duelo de este sábado ante Universidad Católica.

Fue a los 35 minutos del partido por la fecha 22 del Campeonato Nacional cuando, en una disputa de balón, el formado en los Cruzados golpeó sin intención la pierna izquierda del ‘Keno’.

“Eugenio Mena sufrió una fractura de tibia y peroné, sin desplazamiento de su pierna izquierda”, informó horas después el elenco de la Precordillera.

Ya confirmada la gravedad de la lesión del lateral cruzado, Rebolledo utilizó sus redes sociales para descargarse.

“Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi exequipo, Universidad Católica. Sin querer, lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena”, partió señalando el futbolista de Ñublense.

“Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol, no es mi estilo”, añadió “Catuto” Rebolledo.

Para cerrar, el jugador del cuadro chillanejo dijo “te reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos”.

Así fue la grave lesión provocada por “Catuto” Rebolledo a Eugenio Mena: