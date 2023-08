Miguel Pinto, arquero de Coquimbo Unido, perdió el conocimiento en uno de los entrenamientos del cuadro ‘pirata’ al ser noqueado por un pelotazo en el rostro.

El ganador de dos títulos nacionales con La U compartió en sus redes sociales un par de fotografías con su cara llena de moretones. Una imagen que impactó a sus seguidores.

Incluso Diego Sánchez, compañero de Pinto y golero titular de la tienda aurinegra, le escribió en Instagram: “Como diría el negro Piñera ‘te gusta el webeooo’” y “Dando la cara por la institución. Qué grande amigo @miguelpinto_oficial. No es fácil sacarla del ángulo con la cara”.

A la hora de explicar lo ocurrido, el portero de 40 años declaró a LUN que “fue el típico trabajo de definición con centros rasos. Uno como portero achica al primer palo y luego gira para atajar la definición. En uno de esos giros, el golpe del delantero al balón fue muy cercano y me llegó al rostro. Perdí el conocimiento y caí con la cara al piso”.

“Menos mal que está todo bien y sin mayores lesiones. Ahora estoy en el procedimiento de observación por la contusión cerebral. Habrá sido un minuto esa pérdida de conocimiento, y luego la molestia de la contusión y nada más, pero pude salir caminando hacia la clínica que tenemos acá”, agregó.

Para finalizar, el también ex guardameta de Unión Española, O’Higgins, Colo Colo y el Atlas de México señaló que “estoy acostumbrado a recibir pelotazos en el cuerpo y en la cara, pero nunca me habían noqueado. Siempre hay una primera vez y agradezco que no pasó a mayores. Con la caída no hubo fractura facial ni pérdida de dientes. Ahora a recuperarme con tranquilidad”.