El portero de Universidad Católica, Nicolás Peranic, "tacleó" a Carlos Palacios en un garrafal error y la clara falta no fue sancionada penal en Copa Chile.

Un error que pudo costar caro. Nicolás Peranic, arquero de Universidad Católica, cometió un clarísimo penal a Carlos Palacios que no fue cobrado en la final de ida del grupo centro-norte de Copa Chile.

El guardametas se ‘durmió’ luego de controlar un mal pase en el ataque de Colo Colo y, para calmar la jugada, no tomó inmediatamente la pelota con sus manos.

Sin embargo, en ese momento apareció en escena Palacios y alcanzó a pincharle el balón.

En su desesperación, Peranic tomó de la pierna a ‘La Joya’ y, con una especia de tacle, provocó la caída del atacante de Colo Colo.

El árbitro Francisco Gilabert y sus asistentes no vieron la infracción y, como en esta instancia no hay VAR, la falta no fue sancionada.

Así fue el penal no cobrado de Nicolás Peranic a Carlos Palacios: