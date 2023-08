Este sábado vuelve la acción en el Campeonato Nacional 2023 con la vigésima fecha, que promete atractivos duelos en la parte alta y la baja de la tabla.

Los primeros en saltar a la cancha, este 5 de agosto, serán Magallanes y Unión Española. La ‘Academia’ arrastra una positiva racha y confía en sumar un nuevo triunfo para escapar de la zona de descenso, mientras los hispanos esperan continuar a la caza del líder.

También están cerca de la punta Huachipato y Coquimbo Unido, que se enfrentarán en segundo turno. La jornada sabatina la cerrarán Universidad Católica y Audax Italiano.

Ya el domingo, el complicado Ñublense recibe al puntero Cobresal. Un duelo de realidades opuestas donde los chillanejos quieren seguir escapando de la ‘zona roja’ del certamen.

Luego, Everton recibe a Colo Colo en un prometedor duelo en Viña del Mar. Trascartón, asoma un choque clave en la lucha por el descenso: Deportes Copiapó contra Curicó Unido.

Por último, Unión La Calera será local ante Palestino, en un encuentro donde ambos querrán instalarse en puestos de clasificación a copas internacionales.

El último choque de la fecha 20 del Campeonato Nacional será entre Universidad de Chile y O’Higgins. La U viene de tres caídas al hilo, mientras que los ‘celestes’ acumulan cuatro derrotas consecutivas.

Cabe recordar que todos los partidos se transmiten a través de TNT Sports y Estadio TNT Sports.

Sábado 5 de agosto:

Magallanes vs Unión Española, estadio Municipal de San Bernardo, 12:30 horas.

Huachipato vs Coquimbo Unido, estadio CAP, 15:00 horas.

Universidad Católica vs Audax Italiano, estadio Santa Laura, 17:30 horas.

Domingo 6 de agosto:

Ñublense vs Cobresal, estadio Nelson Oyarzún, 12:30 horas.

Everton vs Colo Colo, estadio Sausalito, 15:00 horas.

Deportes Copiapó vs Curicó Unido, estadio Luis Valenzuela, 17:30 horas.

Unión La Calera vs Palestino, estadio Nicolás Chahuán, 20:00 horas.

Lunes 7 de agosto:

Universidad de Chile vs O’Higgins, estadio Santa Laura, 20:00 horas.