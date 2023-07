El arbitraje chileno está pasando por una complicada situación cada fin de semana con polémicos e ‘inusuales’ cobros que alteran muchas veces el trámite de los partidos del Campeonato Nacional, pero hubo un caso que se vivió fuera de las canchas y agudizó los problemas que ya tiene el cuerpo de colegiados que imparten justicia sobre las canchas.

Hablamos concretamente del caso Nahuelcoy-Toloza, árbitras nacionales que fueron castigadas con 40 fechas de sanción tras presentar una denuncia contra el juez principal, Julio Bascuñán y apuntar de que el umpire favorecía a Leslie Vásquez con designaciones para ciertos partidos.

Lo cierto es que la madeja lentamente se desenvolvió y terminó con el potente castigo ya señalado y además, con la participación de Loreto Toloza en el Mundial femenino que se vive en Australia y Nueva Zelanda, donde la FIFA determinó apartar a la chilena de la cita planetaria.

Las palabras de Julio Bascuñán

Ahora, a días del veredicto emitido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el árbitro apuntado, Julio Bascuñán, rompió el silencio y en diálogo con El Deportivo de La Tercera, se desahogó y brindó su punto de vista tras las acusaciones que hacían referencia directa contra él.

En la conversación, el juez FIFA detalló que “fue una sorpresa tremenda cuando me llegó esta denuncia. Jamás me esperé algo así de compañeros, con los que estuvimos ligados durante tanto tiempo. Sabía que era una absoluta mentira. Lo que pedí fue que se investigara; lo hice expresamente, para poder limpiar mi nombre y llegar hasta las últimas”.

Así también, destacó que se enteró del correo que contenía la denuncia por su hijo, reconociendo que “él fue el primero en avisarme. Estaba en sala de clases (estudia para ser árbitro) y todos los compañeros lo empezaron a mirar, a buscar y apuntar, por todo lo que estaba pasando. El mail es súper feo, con muchas mentiras”.

Por otra parte, no desaprovechó el tiempo para defender a la otra apuntada en la acusación, Leslie Vásquez, a quien vincularon con Bascuñán y una ‘supuesta’ relación amorosa.

Con relación a esto, el árbitro nacional señaló: “No sé cuál ha sido el móvil, pero lamentablemente he sido el vehículo para esto y para denostar a otra compañera (Leslie Vásquez). Poco se ha hablado, pero también ella ha sido perjudicada. Hasta el día de hoy me lo pregunto, porque yo no le he hecho mal a nadie”.

Y para aclarar el tema de los ‘favorecimientos’, Bascuñán declaró que “no tiene más designaciones. Durante este periodo, las designaciones las hace la comisión y, principalmente, Roberto Tobar“.

“Nosotros no tenemos injerencia dentro de las designaciones. Está todo escrito dentro del fallo, sobre cómo se estipulan y desarrollan las designaciones. Tratamos de ser súper equitativos”, indicó.

Por último, se sinceró y sentenció que “es lo más duro que he vivido. Nadie se merece algo así, gratuitamente. Nadie se merece que inventen una mentira tan grande con otros fines. Yo soy una persona pública a nivel mundial y mi nombre ha recorrido el mundo“.