Cristian Zavala, jugador de Curicó Unido, fue víctima de un violento hecho luego de la derrota 0-3 de los ‘torteros’ ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

La caída en el estadio La Granja mantuvo a los del Maule en el puesto 14 de la tabla del torneo, a solo 3 puntos de la zona de descenso, y los hinchas ‘albirrojos’ perdieron la paciencia.

Así, un grupo de barristas siguió a Zavala y su esposa luego del encuentro, agrediéndolos cuando se dirigían a su hogar.

El jugador fue contactado por BioBioChile, pero dijo no querer hablar. Solo contó lo sucedido en redes sociales, aunque sin dar mayores detalles.

“Jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo. Día a día me preocupo de ser mejor que ayer, de tener mas empatía y ser respetuoso”, lamentó de entrada el ex Colo Colo.

“Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno. Hoy daré por cerrado lo vivido y lo hago público para tomar conciencia”, añadió Cristián Zavala.

Al mismo tiempo, el capitán de Curicó Unido, Franco Bechtholdt, publicó un breve comunicado a nombre del plantel ‘tortero’.

“Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible”, indican en el escrito.

“Lamentamos la situación, pero la violencia no soluciona nada sobre todo en instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante”, añadieron los jugadores ‘albirrojos’.

Cabe mencionar que Curicó Unido marcha 14 en la tabla con 19 puntos. Su próximo encuentro es ante Deportes Copiapó, colista del certamen, este domingo 5 de agosto.