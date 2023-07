El presidente de la ANFP, Pablo Milad, sacó la voz en las últimas horas para referirse al durísimo castigo de 40 fechas contra las árbitras Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy.

Las juezas fueron sancionadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de denunciar que Julio Bascuñán, en su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, habría beneficiado a la también réferi Leslie Vásquez, con quien además mantendría una relación sentimental.

Frente a esta drástica sanción, el mandamás del balompié nacional declaró que “en relación al castigo, es habitual. -Cristian- Droguett tuvo 40 partidos y la segunda sala lo bajó a 30, acá no hay discriminación, es un hecho que tiene precedentes jurídicos”.

Además, Milad se dio el tiempo de responder a las fuertes críticas que recibió de parte del argentino Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros. El ‘Sheriff’ criticó el castigo a las juezas.

“Así querían limpiar el arbitraje chileno. ¡Por Dios! Milad: Imposible tener un arbitraje transparente cuando la basura se esconde debajo de la alfombra. La sombra de la sospecha permanente competirá con el negocio…”, escribió el trasandino en redes.

“Sigan matando inocentes para salvar la escoria. Demuestra la podredumbre que deben ocultar. Cuántos ‘acuerdos’ que generan ‘pactos’… La Omertá tiene códigos que deben cumplirse. Si sos parte de la familia, tendrás la debida protección…”, continuó.

Ante esto, el máximo dirigente del organismo con sede en Quilín dijo que “no quiero referirme a Castrilli, pero creo que no aprendió cómo era el sistema de la ANFP cuando llegó. De partida hay un tribunal totalmente autónomo, nosotros no tenemos ninguna incidencia. Las personas implicadas en el caso son confesas y hay tres mujeres en esto, no dos”.