Recogió el guante y respondió. El comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello no se quedó callado tras el ataque sin filtro de los futbolistas nacionales Arturo Vidal y Fabián Orellana al momento de salir en defensa de su representante Fernando Felicevich.

El ’King’ y el ‘Histórico’ no tuvieron piedad con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 en un contacto en Twitch. Lanzaron duras palabras e insultos en su contra por criticar a Fefe.

Los campeones de América en 2016, en la Centenario en Estados Unidos, lanzaron: “¡Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao!”, “¡No jugó nunca a la pelota el malo conchetumare!. Dele hablando de fútbol y no sabe lo que es un estadio el culiao” y “Ese culiao con suerte sabe caminar, el embarao ese”.

Frente a esto, Guarello respondió en su rol de comentarista de DirecTV. “Hoy fui insultado por Arturo Vidal y Fabián Orellana. Solo quiero decir una cosa: ¿Una década en Europa para hablar así? Cuando te están siguiendo miles de personas. ¿Una década en Europa, la cuna de la cultura occidental, para hablar de esa forma?”, dijo.

“¿Fabián Orellana no aprendió nada en España? ¿No escuchó hablar a la gente? ¿Y Arturo Vidal, que estuvo en Italia, en el norte de ese país, la cuna de la banca y de nuestra cultura? Qué triste es todo esto”, agregó.

Para terminar, el comunicador de 54 años advirtió con un ‘secreto’ del flamante jugador del Athletico Paranaense.

“Después cuando pasen los años, que no reclamen de como termina, porque se vive como se habla. Y tú Vidal, que tanto defiendes a tu empresario, yo no sé si te quieren tanto. Yo tengo una cartita bajo la manga. Sé algo que no debería saber. ¿Quién me lo contó?”, sentenció.

LA RESPUESTA DE GUARELLO 📢 En 80 segundos, Juan Cristóbal Guarello respondió a las descalificaciones de las que fue objeto este lunes #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/cuopXmCBkb — DSportsCL (@DSportsCL) July 25, 2023