El fútbol chileno se encuentra en el centro de la polémica, luego de los diversos casos y problemas que azotan al balompié criollo.

El drama con los árbitros, los ‘misteriosos’ vínculos entre agentes de jugadores y clubes, y el bajo nivel de la propia competición local, hacen que cada vez sea más oscuro el panorama para el fútbol en suelo nacional.

Así también, hace algunos días el programa Informe Especial, reveló más casos que complican y ahondan en la crisis que se instala en Chile.

Quien alzó la voz ahora para hablar sobre el mal momento del fútbol chileno fue Manuel De Tezanos, periodista y panelista de TST de TNT Sports, quien en su programa de Youtube, Fuerte pero al Balong, exigió una pronta intervención del gobierno para subsanar los problemas en la competición chilena.

En sus declaraciones, De Tezanos apuntó que “esto va a dar por muchos años más y están todos felices de la vida así como está, en estatus quo y es por eso que es muy importante que haya una intervención gubernamental“.

“Creo que no hay otra e insisto, internamente, no hay ninguna posibilidad que esto cambie, no hay ninguna posibilidad”, deslizó.

Lo cierto es que hay preocupación en el medio local por los diversos problemas que azotan al fútbol chileno y por la poca motivación que existe para ayudar a salir de la crisis a la competición nacional.

Revisa las declaraciones de Manuel De Tezanos

SE LA JUGÓ. Manoel pide intervención gubernamental en el fútbol chileno al no haber ni una posibilidad de cambios.#TardePeroAlBalong pic.twitter.com/UtFt2pHYyi — Gol y Números ⚽️ (@golynumeros) July 21, 2023