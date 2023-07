En el cierre de la fecha N°17 del Campeonato Nacional, Unión Española destrozó sin contemplaciones a una Universidad de Chile que no encontró los medios para detener los embistes del elenco ‘hispano’.

Lo cierto es que Sebastián Pérez brilló con sus atajadas, Ariel Uribe con sus pases y Rodrigo Piñeiro con su doblete para doblegar a los dirigidos por Mauricio Pellegrino en el estadio Santa Laura.

Sin embargo, quien de matriculó con dos goles ante los azules, Rodrigo Piñeiro, reveló una interesante anécdota tras la goleada por 3 a 0 ante los azules, tras un breve diálogo con el periodista Alonso Farías, en donde reconoció que era molestado por sus anteriores presentaciones ante La U.

En el comienzo de la conversación, el informador le consultó por la motivación de convertir ante uno de los equipos que ha recibido menos goles, hasta antes del duelo ante Unión Española.

“Decían que me cagaba siempre”

Con relación a esto, Piñeiro reveló que “la verdad es que mis compañeros me estaban bromeando mucho que no le hacía un gol a la U, que me cagaba siempre, pero ahora les pude cerrar la boca y mañana (hoy) me toca bromear a mí”.

Por último, se le consultó por su mejor gol de los dos que convirtió a Universidad de Chile, en donde detalló que “me quedó con el segundo por la jugada que hicimos con el ‘Chuky’ (Ariel Uribe). Lo importante era ganar”.

Lo cierto es que la goleada de Unión Española ante La U le brindó la posibilidad de escalar posiciones en el Campeonato Nacional. Ahora se encuentran en la quinta ubicación del torneo con 27 puntos, a solo 5 unidades del único líder, Cobresal.

Ahora, deberán calibrar los pocos puntos bajos que demostraron ante el Romántico Viajero para seguir mejorando y demostrar la misma imagen que dejaron ante los azules, cuando se midan ante Everton en condición de visitantes el domingo 23 de julio.

Revisa la breve entrevista a Rodrigo Piñeiro