El alcalde de la comuna de La Serena, Roberto Jacob, quedó sorprendido luego de que su nombre saliera involucrado en el reportaje que emitió Informe Especial, donde se afirma que dos representantes de Deportes La Serena, buscaban iniciar una campaña en su contra y del ex intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman.

El edil serenense consideró que es increíble la “maldad” reinante en personas que siguen ligadas al club ‘papayero’, institución que ha recibido todo el apoyo de él como del concejo comunal para que dispongan del estadio La Portada y las canchas del complejo Los Llanos que utilizan para sus entrenamientos.

Jacob calificó de “desleales” a ambos personajes, aunque uno de ellos, Martín Ossandón, que era gerente en ese entonces, hoy tiene demandado al club por más de 400 millones de pesos, luego de ser despedido a comienzos de 2023; mientras que el segundo, Daniel Behar, es uno de los asesores directos que tiene el representante de futbolistas, Fernando Felicevich, y quien toma decisiones directas en el club, según consta en mensajes de WhatsApp.

A través de las conversaciones en los grupos que participaba Ossandón con Behar, de un total de 810 páginas, en uno de esos diálogos intercambian un par de frases donde daban a conocer su plan de acción en redes sociales para perjudicar al edil como al intendente de ese entonces, claramente molestos porque Jacob había presionado para que el púbico pudiera volver a La Portada a presenciar los encuentros del cuadro ‘granate’.

“Hay que armar una campaña en twiter falsa… Contra el alcalde y el intendente, que los hagan mierda. Y quedar como el héroe de la wea…(sic)”, se lee en las conversaciones.

“Quedó absolutamente clara la mala intención. Acá termino por comprobar que muchas de las cosas que se dicen son ciertas en el fútbol”, dijo la autoridad comunal a El Día.

Fin a la relación de la alcaldía con Deportes La Serena

Lo cierto es que con esto, la relación entre el municipio y el club, que ya venía deteriorada desde hace un par de semanas, terminan ahora por agravarse.

Y, si bien, no se romperán, tendrán un nuevo curso en el futuro. “En el último tiempo me he dado cuenta que tenía razón cuando he cortado relación con estos dirigentes, porque me he dado cuenta que comprometen cosas que no cumplen. Se desmarcaron ante los hinchas y la opinión pública. Ellos están haciendo campañas inventadas, y eso es de mala clase, una calaña de lo peor. Está claro que esta gente le hace mal al fútbol”, aseveró Roberto Jacob.

Ahora, frente al uso de las actuales instalaciones, el edil consideró que él sigue siendo un hincha del club y desea lo mejor, aunque la relación con la actual administración dejará de ser tan blanda.

“Se acabó la buena onda. Veremos las condiciones que tienen actualmente y en qué condiciones van a quedar. Es lamentable escuchar todo esto, riéndose de nuestra buena voluntad. Escuchar esto me deja asombrado desde el punto de vista de la maña fe”, afirmó la autoridad comunal.

Luego, en redes sociales, Jacob detalló que “la Municipalidad terminará su patrocinio a Deportes La Serena, traducido en una considerable rebaja de arriendo de La Portada que por muchos años se le hizo al club. Desde ahora, para el uso del estadio, la actual administración deberá pagar el arriendo completo”.

Cabe mencionar que, en la Primera B, el cuadro ‘granate’ marcha segundo con 31 puntos, a solo 2 del líder Deportes Iquique (33).

A partir de hoy @munilaserena terminará con el patrocinio a @CDLS_OFICIAL, traducido en una considerable rebaja de arriendo de La Portada que por muchos años se le hizo al club. Desde ahora, para el uso del estadio, la actual administración deberá pagar el arriendo completo. pic.twitter.com/g8rQXljRQ6 — Roberto Jacob Jure (@jacob_LaSerena) July 18, 2023