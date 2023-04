Cuatro jugadores chilenos aparecen en el ranking de 200 futbolistas más prometedores del mundo, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), liderados por Darío Osorio.

El primer nacional que asoma en el listado es el joven delantero de Universidad de Chile, quien luce un factor de 1,95 de acuerdo a las estadísticas del último año.

Por lo anterior, Osorio se ubica en el puesto 14° entre los jugadores que actúan como extremo izquierdo.

Otro jugador de los registros de La U, Lucas Assadi, es el segundo chileno en el ranking. El volante, con un factor de 1,81, aparece 18° entre los mediocampistas creativos.

El tercer nombre es el de Marcelo Morales, también del elenco azul, quien con un factor de 1,52 se ubicó noveno entre los defensas por izquierda.

El último chileno en el ranking de CIES es Cristián Riquelme, defensa de Everton de Viña del Mar, quien figura 17° -con un factor de 1,33- en la misma posición que Morales.

Vale mencionar que el listado fue elaborado teniendo en cuenta los minutos jugados en partidos oficiales durante los últimos 365 días, el nivel deportivo de los partidos y los resultados.

Los jugadores con mejor factor son el español Gavi, del FC Barcelona (4,37); el inglés Jude Bellingham (3,66), del Borussia Dortmund; y el brasileño Marcos Leonardo, del Santos (3,16).

New @CIES_Football ⚽ Weekly Post presents the 20 most promising U20 players per position as per the exclusive relative experience method 😁 #Gavi highest score overall; full lists 👉 https://t.co/oEXAABzXHq pic.twitter.com/3L6togJsiE

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 26, 2023