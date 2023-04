Universidad de Concepción perdió este lunes 0-2 ante Santiago Wanderers, en el choque que puso cierre a la fecha 9 de la Primera B, y que tuvo un doble sabor amargo para su delantero Job Bogmis.

Y es que el atacante de origen camerunés habría sido víctima de insultos racistas de parte de un jugador de los ‘caturros’, lo que provocó su frustración y rabia una vez finalizado el encuentro.

Al africano se le vio fuera de sí, al borde de las lágrimas y siendo controlado por sus compañeros, ya que ni las palabras del árbitro Felipe Jara bastaron para calmarlo.

“No me caliento mucho en la cancha, pero hay cosas que molestan. Son cosas difíciles cuando un rival te dice ‘negrito’. Por eso me molesté. Fue Pablo Corral. El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad”, dijo el atacante de la UdeC a Diario Concepción.

“Son temas en los que hay que meter un punto y que ciertas cosas se acaben. Yo sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Somos todos humanos. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho”, añadió el camerunés.

Luego, Job Bogmis contó que su agresor se fue sin ofrecerle disculpas, pero el que sí le dijo algunas palabras fue Carlos Muñoz, capitán de Wanderers.

“Corral no me pidió disculpas ni nada de eso. Uno de ellos se acercó, no sé quién era. Me preguntó lo que pasó y me dijo ‘disculpas, hermano, estas cosas no pueden pasar’. Pero Corral no”, detalló el africano de 22 años.

“Me duele esto. No estoy en mi país, pero me debo sentir libre donde sea. Lo bueno es que tuve el respaldo de mis compañeros. El resto de jugadores tienen acá a sus familias, al contrario mío. Son palabras que duelen. Nunca había vivido eso, nunca me había pasado. Hay que sacar ese tipo de cosas”, insistió Bogmis.

Cabe mencionar que, con la derrota, el ‘Campanil’ sigue colista en el torneo de Ascenso con 4 puntos. Por su parte, los de Valparaíso son undécimos con 11 unidades.