Humberto “Chita” Cruz, exseleccionado de La Roja, criticó duramente a las nuevas generaciones de futbolistas y recordó los partidos que disputó ante el fallecido Pelé.

En diálogo con BioBioChile, en el marco de la segunda edición del Festival de Fútbol y Cine de Tocopilla, el mundialista de 1962 arremetió contra los jóvenes que son el presente del balompié nacional.

“Ahora todos los jóvenes quieren tener lo más brillante, los mejores zapatos, autos, etc. Nosotros jugábamos con un par de chuteadores durante todo un año prácticamente. Las cosas han cambiado enormemente”, partió señalando el retirado jugador.

“Están volviendo a ser prepotentes y lo peor es que no pasa solo en Colo Colo, pasa en muchos equipos. La cultura que se está evidenciando hoy en día, también aporta a que los nuevos futbolistas sean menos humildes”, agregó, aludiendo indirectamente al caso de Jordhy Thompson.

“Chita” Cruz y su recuerdo de Pelé

El exjugador también le dedicó palabras al fallecimiento de uno de sus más recordados rivales, Pelé, quien murió hace un par de meses a causa de un cáncer que lo tenía postrado en el hospital Albert Einstein de Brasil.

“No hay nadie que se iguale a Pelé, ni Mbappé en estos tiempos. Siempre recuerdo un partido que jugamos en el Maracaná y que lamentablemente (entre risas) nos vinimos con casi 8 goles para la casa, en donde él hizo lo que quiso con nosotros”, recalcó “Chita” Cruz.

“En un momento, yo me encontré marcando a Pelé cuando era jovencito y no se me ocurrió nada mejor que bajarle los pantalones para detenerlo. Era muy bueno para ese tiempo y su legado quedará por toda la historia del fútbol”, complementó el exseleccionado nacional.

Para cerrar, el retirado futbolista destacó la nueva versión del Festival de Cine y Fútbol de Tocopilla.

“Es muy bueno lo que se está realizando aquí, ya que una de las películas que mostrarán habla del Mundial que llegó hasta nuestras tierras y de todo el sacrificio que entregamos con todos los jugadores para lograr la hazaña en ese año”, indicó el mundialista en 1962.

“Demuestra la fe que teníamos y la motivación de dejar en alto el nombre de Chile en aquel Mundial. Los europeos pensaban que todavía andábamos con plumas por acá, pero lo que se logró es una tremenda gesta y que mejor que se muestre a las nuevas generaciones y jóvenes de nuestro país”, sentenció Cruz.