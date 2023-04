Este fin de semana estará cargado de Copa Chile, ya que se definirán los octavos de final de la fase regional del tradicional certamen de fútbol.

La instancia promete varios duelos atractivos, pasando por desafíos como los de Santiago City a Colo Colo o el de Chimbarongo FC a Universidad de Chile, e históricos clásicos como el Fernández Vial ante Deportes Concepción y Deportes Valdivia ante Provincial Osorno.

Y de cara a los encuentros, es que TNT Sports oficializó la lista de partidos que serán transmitidos en vivo por la señal televisiva.

En total, serán 10 los choques que podrán verse en directo, repartidos entre viernes (feriado), sábado y domingo.

El primero será el duelo entre CD Bories y Deportes Puerto Montt, que se jugará en el estadio Municipal Víctor Bórquez de Puerto Natales.

Luego, será el turno de Fernández Vial ante Deportes Concepción, seguido de CD Unión contra Deportes Iquique y, trascartón, CD Ojanco ante Cobreloa.

Ya el sábado, se transmitirá el Deportes Valdivia ante Osorno, General Velásquez ante O’Higgins y Deportes Colina versus Universidad Católica.

Por último, el domingo irán por la señal de TNT Sports los choques de Ferroviario Comercial ante Magallanes, Chimbarongo FC contra Universidad de Chile y Santiago City ante Colo Colo.

Todos los partidos antes mencionados irán por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports.

Revisa los partidos de Copa Chile que irán por TV:

Viernes 7 de abril:

CD Bories vs Deportes Puerto Montt, 12:30 horas (13:30 horas de Puerto Natales)

Fernández Vial vs Deportes Concepción, 15:00 horas

CD Unión vs Deportes Iquique, 17:30 horas

CD Ojanco vs Cobreloa, 20:30 horas

Sábado 8 de abril:

Deportes Valdivia vs Provincial Osorno, 15:00 horas

General Velásquez vs O’Higgins, 17:30 horas

Deportes Colina vs Universidad Católica, 20:00 horas

Domingo 9 de abril:

Ferroviario Comercial vs Magallanes, 13:30 horas

Chimbarongo FC vs Universidad de Chile, 16:00 horas

Santiago City vs Colo Colo, 18:30 horas