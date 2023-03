El arquero de Cobresal, Leandro Requena, exteriorizó sus sensaciones por el golazo de arco a arco que marcó el pasado sábado en el triunfo por 3-1 del cuadro minero ante Colo Colo, en cruce por la fecha 9 del Campeonato Nacional.

El gol del guardameta de origen argentino es el primer tanto de esas características en la Primera División del fútbol chileno desde 1990. El anterior fue de Osmar Brunelli, arquero de Fernández Vial, quien le anotó a Santiago Wanderers.

Un tanto en el Estadio El Cobre de El Salvador que hizo historia en el balompié nacional, que dio la vuelta al mundo y que podría llegar nada menos que a los récord Guinness.

Consultado por la posibilidad que su tanto llegue a la popular franquicia mundial, Requena declaró a El Expreso de Radio Bío Bío que “la verdad no tengo ni idea qué es lo que se tiene que evaluar. Sí consulté esta mañana con Juan Silva, manager del club, si realmente se iba a hacer la petición para la postulación del récord y me dijo ‘obviamente que sí’”.

“Así que ahora se está a la espera de lo que se necesite para comprobar que realmente fueron los metros que fueron. (Silva) sí me comentó que lo llamaron de la ANFP par consultar las medidas de la cancha, que tiene 150 metros y pico. Si es así, sí estaría lógicamente, como el área tiene cinco metros, sobre los 100″, complementó.

Para terminar el tema de la postulación al Récord Guinness, el guardameta dijo que “estamos a la espera, la verdad estoy contento con todo esto más que nada por lo personal, pero también por la institución, por el fútbol chileno. Quedar en la historia con un hecho así me pone contento”.

El relato del gol en primera persona

“Quería sacar rápido como tantas veces lo hemos hecho en la altura, para tratar de agarrar mal parado al rival y me salió un poco más fuerte de lo normal y pasó todo lo que se dio“, comenzó diciendo.

“Lo primero que hice apenas salió la pelota fue agarrarme la cabeza porque habían dos jugadores en posición clara para contragolpe y me di cuenta que había salido largo. Cuando veo que el bote le complica a Brayan y lo pasó, por el recorrido y fuerza que toma la pelota en la altura, pensé que era posible que entrara”, añadió.

Además, el portero que llegó el 2020 al conjunto nortino contó que “es la primera vez que me pasa (gol arco a arco). Antes no había estado ni cerca. Lo que pasa es que si uno se pone analizar es algo prácticamente imposible. Tiene que pasar algo desafortunado, como le pasó a Brayan. Jamás se me pasó por la cabeza hacer un gol de arco a arco. A ningún arquero yo creo”.

Su gol terminó en una lluvia de críticas para el cancerbero del ‘Cacique’, Brayan Cortés, sobre todo de hinchas del cuadro albo. Ante esto, el cordobés de 35 años señaló que “lo de él no hay palabras para describirlo, a mi entender es uno de los mejores arqueros del fútbol chileno hoy en día y cada vez que jugó en La Roja lo hizo bien”.

“Tuvo que pasarle una desgracia, porque ni siquiera lo encuentro un error de él. Solo fue una jugada desafortunada que no quita el gran trabajo que viene haciendo”, agregó.

Para terminar, Requena se refirió a las repercusiones que ha tenido su singular conquista. “Me han llamado de Argentina, de Córdoba, mi ciudad. Me han escrito de Uruguay para tratar de coordinar alguna notita. La verdad que sí, ha estado bastante movidito el domingo y hoy lo que va del día“, sentenció.