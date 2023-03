Una polémica jugada protagonizada por Yonathan Andía dejó con demasiadas dudas a los hinchas de Colo Colo, esto durante el Superclásico número 193 que finalizó en un opaco empate sin goles en el Estadio Monumental.

La afición del ‘Cacique’ reclamó una supuesta mano del lateral azul en el área y que el árbitro Cristian Garay ni siquiera se animó a revisar en el VAR.

Incluso, el entrenador albo Gustavo Quinteros aseguró en la rueda de prensa posterior que “a mí me la mostraron y fue mano, fue mano. El árbitro no la ve y la gente del VAR… no sé quién está en el VAR, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no la analizaron“.

“Es un penal que te da la posibilidad de un triunfo al final“, agregó.

En las últimas horas, los canales oficiales del Campeonato Nacional liberaron el audio del VAR del Superclásico en Pedrero. Incluso, hay imágenes de la comentada acción que no se vieron en la transmisión televisiva.

“Pecho, le pega en el pecho… tiene la mano pegada, dame más ángulos”, apuntaron de entrada desde la cabina, comandada por Juan Lara.

Luego de un chequeo más detallado, revisando otros ángulos de la acción, se escucha la siguiente pregunta: “¿Es pecho o también pega en la mano?“, a lo que responden: “No, sólo pecho, mira“.

Posteriormente, Garay apunta desde el campo que “para mí intenta controlar, la tiene cercana al cuerpo (la mano)“, a lo que Lara y compañía le apuntan: “primero pega en el pecho“. Una jugada que terminó finalmente en tiro de esquina para el ‘Cacique’.