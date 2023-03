Diego Rivarola y Pato Yáñez protagonizaron una áspera discusión este martes, cuando analizaban los hechos de violencia vividos en el Superclásico del domingo por el Campeonato Nacional entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Puntualmente, los exjugadores comentaban la presencia de un hincha con la camiseta de La U en el sector Océano del estadio Monumental, al que asistió junto su pareja -fanática de Colo Colo-.

“Todos hemos vivido momentos donde al estadio se podía ir de una manera distinta. Pero hace mucho rato que ya no es así. Ir a provocar, entendiendo que si vas con una camiseta al clásico…”, alcanzó a comentar de entrada el ‘Pato’, momento en el que fue interrumpido por el exdelantero de La U.

“De que no fue un acto inteligente te la compro, porque puede correr un riesgo. Pero al decir que está provocando me parece que estás exagerando, estás exponiendo a un hincha que no tuvo esa intención”, fue la respuesta de Rivarola.

En ese momento, lo ánimos se encendieron. “No puedes decir que fue a provocar, porque no fue a eso. Es impresentable que no puedas ir al estadio con otra camiseta”, insistió el exjugador de Universidad de Chile.

Trascartón, Pato Yáñez recalcó que “en un clásico entre Everton y Santiago Wanderers, ¿tú crees que si en la barra de Everton aparece uno con la camiseta Wanderers no le va a pasar nada? Le va a pasar lo mismo”.

“Pensar, y esto lo digo con mucha seriedad, que te puedes meter con una camiseta de La U en una galería de Colo Colo y que no te va pasar nada…”, añadió el exjugador albo.

Para cerrar, Rivarola recordó que “yo he estado en los clásicos de los últimos diez años en el Nacional, salvo los de la pandemia, y vi muchos hinchas de Colo Colo abajo en la tribuna y nunca pasó nada”.

Así fue el tenso debate entre Pato Yáñez y Diego Rivarola: