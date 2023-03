9 de septiembre del 2001. Una fecha marcada a fuego por los aficionados de Colo Colo y Universidad de Chile, ya que corresponde al último triunfo azul en el Estadio Monumental y al comienzo de una extensa racha positiva para los albos.

Aquella victoria por 3-2 en Macul fue la tercera consecutiva del elenco colegial sobre el ‘Cacique’ en Pedrero, luego de las logradas en 1999 y el 2000, también al mando del entonces técnico César Vaccia.

Eso sí, sería el último triunfo de La U en Macul y ni siquiera el exitoso equipo de Jorge Sampaoli del 2011 y 2012 pudo derrotar a los albos en su propia casa.

Después de largos 21 años y medio aún se analizan los motivos y las razones del por qué Universidad de Chile no logra sumar de a tres en el reducto del ‘archirrival’. El tema toma más fuerza esta vez ante el buen presente azul en el Campeonato Nacional, escenario que ilusiona a su hinchada en pos de romper el ‘maleficio’.

Este domingo, los clubes más populares del país volverán a chocar en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. Y los de Mauricio Pellegrino saltarán al Estadio Monumental buscando saldar esa dolorosa deuda.

Recopilamos las principales voces que explican la racha negativa del ‘Romántico Viajero’ en el césped del ‘David Arellano’.

Felipe Flores: “Un jugador de la U me dijo…”

El exdelantero de los albos, Felipe Flores, protagonizó momentos icónicos enfrentando a los universitarios. En particular, en noviembre de 2013, cuando terminó siendo el héroe al anotar en los 89′ el 3-2 que le dio el agónico triunfo al ‘Cacique’.

FF17 contó en 2020, en una entrevista a AS Chile, lo que les sucede a los jugadores azules cuando visitan el reducto de Macul.

El actual ariete de Magallanes reveló una conversación con un ex azul y, sin dar el nombre del jugador, dijo: “Me contó que llegan al estadio y está todo bien, salen a calentar y todos muy motivados, pero que al estar en el túnel para salir a la cancha, dice que sienten una presión, ni él podía explicarlo, que era algo muy diferente”.

“Había jugado en estadios grandes, en Argentina, Copa Sudamericana y no se sentía lo que se sentía en el Estadio Monumental. Yo creo que la historia, lo que se habla en la semana, yo creo que en la cabeza igual les complica un poco”, añadió.

Sergio Vargas: “Es la única vez en el año que somos visitantes”

El recordado ‘Superman’, arquero azul de 1992 al 2002, también salió a explicar por qué a La U le cuesta tanto celebrar en el Monumental. Recordar que Johnny Herrera fue el meta en la última victoria.

“La U hace muchísimo tiempo no gana allá. Es más estaba yo todavía en el plantel la primera vez que gana la U, porque no había ganado antes, fue en el 93’ y por suerte me tocó estar en todos los triunfos”, dijo.

“Ver el estadio de Colo Colo es un lugar donde creo que la U es la única vez en el año que es realmente visitante, pero también les influye a ellos. Ese tipo de partido, donde ellos crecen en su estadio, se sienten más seguros y bueno depende de uno poder imponer ahí su carácter”, complementó.

Frank Darío Kudelka y el recordado “miedo institucional”

Kudelka, entrenador de Universidad de Chile de mayo del 2018 a marzo de 2019, también se refirió a la larga data azul sin triunfos en el Monumental apuntando a un “miedo institucional”.

“Es un miedo institucional donde todos nos involucramos cuando somos parte de la institución y cuando somos parte de ese evento”, dijo en su oportunidad el estratega de origen argentino.

“Yo llegué a la U y escucho: ‘hace tantos años que no le ganamos a Colo Colo’, en vez decir ‘este año le vamos a ganar’ y eso se transmite y llega a los jugadores. Entran con ese miedo de tantos años”, agregó el hoy DT de Lanús.

Es una de sus frases más recordadas de su paso por el CDA. Estas declaraciones desataron la furia de la dirigencia.

Jorge Valdivia, protagonista de varios Superclásicos: “la mala racha de la U no pasa por un pánico escénico”.

El retirado futbolista fue protagonista de varios Superclásicos y con su talento ayudó a Colo Colo a extender esa racha sin triunfos del ‘Romántico Viajero’ en Macul.

El ‘Mago’ comentó, en su rol de comentarista en ESPN, por qué le ha costado tanto a Universidad de Chile derrotar a su clásico rival como forastero y aclaró: “no tiene que ver con la experiencia, o con el pánico escénico”.

“Yo creo que va más desde un estilo o desde lo futbolístico porque hay partidos donde ha mostrado cierta superioridad, pero al final lo termina ganando igual Colo Colo”, complementó.

Incluso, el otrora mediocampista ofensivo y mundialista en 2010 y 2014 instaló una interrogante sobre el prolongado sufrimiento azul en Macul: “Uno se pregunta por qué lo gana Colo Colo esos partidos entonces. ¿Por jerarquía?, ¿Por suerte?, ¿Porque juega mejor?“.

Cristian Castañeda, el azul más ganador en el Monumental: “En algún momento se tiene que revertir”

El histórico lateral derecho es junto a Luis Musrri y Sergio Vargas los jugadores de la U que más veces derrotaron a Colo Colo en su estadio (cuatro de los cinco triunfos).

Consultado el por qué la U dejó de ganar en Pedrero, Castañeda declaró a Deportes 13 que “fue un poco de todo, en esto Colo Colo se maneja muy bien, porque cuando empezaron con tres, cuatro o cinco años que no se ganaba empezaron con que ‘no se puede ganar’. Sentaron una lógica que hasta los de la U han caído en ese juego y yo creo que le ha jugado en contra, porque hay partidos donde se mereció ganar y no se pudo”.

“En algún momento se tiene que revertir, no hay mal que dure cien años, hay que enfrentarlo con la fe de siempre, es un partido de fútbol y con muchos jugadores que no han vivido un clásico, hay que esperar que estén a la altura de las circunstancias. Este es un deporte muy hermoso y te puede catapultar a ser leyenda”, añadió con cierta cuota de confianza.

Un nuevo capítulo en Pedrero que encuentra a una U encumbrada e ilusionada con dar por fin el batacazo

Este domingo se vivirá un nuevo capítulo del ‘derbi’ en el Monumental y las ilusiones azules están a tope ante el buen arranque del equipo de Pellegrino en el Campeonato, dejando atrás campañas donde coquetearon con el descenso.

Incluso, la U llega mejor ubicada en la tabla que su ‘archirrival’. El elenco colegial es sublíder con 13 unidades, mientras que el ‘Cacique’ es sexto con 10 puntos y un partido pendiente.

“Creo que la U tiene hartas chances de hacer en este partido algo bueno, porque se nota que es un equipo muy maduro. Un equipo con gente adulta, con jugadores que quieren una revancha”, expresó Johnny Herrera, quien fue titular en la última victoria azul en el reducto albo.

Para el otrora golero y actual comentarista de TNT Sports, la escuadra de Pellegrino “es un equipo con oficio, con bagaje y eso en esta instancia ayuda harto. Por lo tanto, creo que la U llega hasta un poquito mejor que Colo Colo”.

Consignar también que la U suma nueve años y 10 meses sin poder derrotar a Colo Colo en un Superclásico. La última vez que el ‘Cacique’ se inclinó frente a los azules fue el 5 de mayo del 2013, donde con un agónico gol de Charles Aránguiz el elenco estudiantil se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional.